Netflix lance son blocage de partage de compte en France dès aujourd'hui

Depuis plusieurs mois, Netflix fait des expérimentations partout dans le monde pour tester sa nouvelle approche qui consiste à limiter le partage de compte avec des personnes qui n'habitent pas dans le même logement que vous. Comme on pouvait s'y attendre, Netflix a annoncé aujourd'hui le déploiement du blocage de partage de compte en France et aux États-Unis.

Netflix commence à envoyer des mails

C'est désormais officiel, Netflix a indiqué dans un communiqué de presse il y a quelques minutes que la nouvelle politique vis-à-vis du partage de compte s'appliquait en France. Dorénavant, le service de streaming va traquer l'utilisation de chaque compte en France avec l'objectif de savoir si des personnes possédant une adresse IP différente de la vôtre se connectent.

Dans son communiqué, Netflix rappelle les conditions générales d'utilisation :

Un compte Netflix est destiné à être utilisé seulement par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils.

Si vous partagez votre compte Netflix en France ou aux États-Unis, vous allez recevoir dans les prochaines heures un mail vous informant qu'il est important de conserver votre compte Netflix pour vous et de le partager qu'avec les membres de votre foyer. Dans ce mail, Netflix communique des recommandations permettant de vérifier qui utilise votre compte, comment déconnecter tous les appareils en même temps et la procédure pour changer de mot de passe.



Dans l'éventualité où vous souhaitez partager votre compte avec un tiers qui ne vit pas avec vous, Netflix vous demande dorénavant un paiement de 5,99€/mois par utilisateur. Le service de streaming précise que cette facturation déclenchera une deuxième prise en charge d'IP afin que la personne qui ne vit pas avec vous puisse profiter de votre compte en toute tranquillité. Dans le cas où une personne qui bénéficie de votre compte désire prendre son envol et transférer son profil vers un autre compte, c'est possible grâce à la procédure "Transférer un profil" qui est déjà disponible depuis près de 6 mois en France.