Netflix : la facturation du partage de compte commencera dès début 2023

Il y a plusieurs mois, Netflix a dévoilé son intention de facturer le partage de compte, l'objectif derrière cette idée est de dissuader les propriétaires de comptes à partager leur mot de passe avec des personnes qui n'habitent pas dans leur foyer. Cette nouveauté va bientôt entrer en vigueur, que ce soit en France comme dans le reste du monde !

Le partage de compte payant commence dès le début de 2023

Selon un article récent du Wall Street Journal, Netflix a l'intention de devenir plus strict sur le partage de mots de passe à partir du début de l'année 2023. Pour le moment, il n'y a pas de date précise, mais la nouvelle procédure qui consiste à envoyer un message informant d'une facturation supplémentaire aux utilisateurs qui partagent leur compte se mettra en place dès le premier trimestre de l'année prochaine.



Cette nouveauté est en lien avec la baisse de chiffre d'affaires et de bénéfices qui ont eu lieu au cours des trois premiers mois de 2022, Netflix a tellement perdu d'argent que l'entreprise a été dans l'obligation de se séparer d'une partie de son effectif en Californie. Le service de streaming a conscience qu'en limitant le partage de compte, cela va inciter des personnes qui profitaient du compte d'un ami à prendre leur propre abonnement et donc cela génèrera des souscriptions complémentaires !

La politique de partage de mot de passe sera appliquée par Netflix en utilisant les adresses IP, les identifiants des appareils et l'activité des comptes. Pour éviter de contrarier les consommateurs, Netflix pourrait supprimer progressivement le partage de mot de passe plutôt que de manière abrupte. Le leader du streaming avait envisagé d'introduire le paiement à la connexion, mais l'entreprise a finalement changé d'idée en privilégiant un ou plusieurs paiements mensuels en fonction de la quantité de personnes qui profitent du même compte à distance. La firme avait lancé un test de surcoût en Amérique latine.



Avec cette approche, Netflix va pouvoir repérer les personnes qui partagent leur compte avec d'autres utilisateurs qui n'habitent pas avec eux. Officiellement, quand Netflix vous parle de "plusieurs écrans" dans l'abonnement standard et premium, c'est uniquement pour les personnes qui vivent dans le même logement que vous, cependant beaucoup d'abonnés l'ont compris comme la possibilité de partager leur compte avec un collègue de travail, un ami ou un membre de leur famille qui réside à l'autre bout de la France.

C'est une mauvaise habitude que nous avons prise et qui coûte des milliards de dollars à Netflix chaque année !



À voir comment les choses évolueront avec cette nouvelle politique, Netflix devrait en tout cas proposer un système fiable pour éviter de sanctionner financièrement une personne qui utilise Netflix via son iPhone lors de ses déplacements.