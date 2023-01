Netflix donne de nouveaux détails sur le fonctionnement du partage de compte

Depuis son arrivée sur le marché du streaming en France, Netflix a toujours été clair avec ses abonnés : vous pouvez partager votre compte, mais uniquement avec des personnes qui vivent dans le même foyer que vous. Sans surprise, la règle n'a pas été appliquée par des millions de personnes, ce qui pousse aujourd'hui le géant du streaming à devenir plus strict envers le partage de compte.

Netflix apporte plus de précision

Dans quelques semaines, Netflix va mettre en place une nouvelle approche du partage de compte, désormais le service de streaming va vérifier si les personnes qui utilisent votre compte habitent bien à votre domicile. Si ce n'est pas le cas, vous devrez payer un supplément pour pouvoir partager votre compte avec une autre personne résidant par exemple à plusieurs dizaines de kilomètres de chez vous.



Ce nouveau système intrusif est nécessaire, car le service de streaming est en perte de vitesse depuis l'année dernière et le partage de compte est devenu un véritable fardeau qui génère des centaines de millions de dollars de pertes chaque année.

Comment Netflix va détecter que vous partagez votre compte de manière abusive ?

Netflix a longtemps travaillé sur un système capable de comprendre instantanément que la personne qui utilise votre compte n'habite pas à votre domicile. Pour cela, Netflix va se baser sur deux éléments clés pour déterminer si vous partagez votre compte avec un tiers :

L'adresse IP

L'appareil (probablement via la MAC)

Dès qu'un nouvel appareil se connectera à votre compte Netflix, l'entreprise va détecter si c'est depuis votre domicile grâce à l'adresse IP, le service de streaming saura que l'appareil appartient à une personne qui habite avec vous et il va lui attribuer un identifiant unique d'authentification.



Grâce à cette approche, Netflix va créer "une famille d'appareils de confiance", chaque appareil aura une authentification systématique qui durera 31 jours. Autrement dit, si un appareil de la famille se connecte à l'extérieur avec une autre IP, il n'aura pas besoin de payer un supplément financier, car il sera déjà associé avec l'IP d'origine de votre box internet.



Au-delà des 31 jours, l'application Netflix considèrera que l'appareil profite du catalogue via un partage de compte abusif. À noter que le délai de 31 jours revient automatiquement à 0 lors de chaque connexion depuis l'IP de votre domicile.

Que se passe-t-il si vous faites un voyage prolongé ?

Pour les personnes qui ont une maison secondaire, qui voyagent pendant de longues durées ou qui sont en mission à l'étranger pour le travail, cela risque d'être compliqué... À cette catégorie d'utilisateurs, Netflix proposera un "code d'accès temporaire" qui durera 7 jours. L'utilisateur pourra alors prolonger le délai de 31 jours et rester 1 semaine en plus dans "la famille des appareils de confiance". Au-delà de cette semaine, un complément financier sera réclamé à la personne qui paie l'abonnement.

Quel supplément financier ?

Netflix a conscience que les utilisateurs garderont les mauvaises habitudes et continueront le partage de compte avec des amis, des collègues de travail ou des membres de leur famille qui habitent loin. À ces personnes qui ne pourront pas intégrer "la famille des appareils de confiance", Netflix va adopter une position stricte qui imposera systématiquement un paiement entre 3€ et 4€ par utilisateur. Autrement dit, si vous partagez votre compte avec plusieurs personnes depuis longtemps, votre abonnement Netflix pourrait aller jusqu'à doubler, voire tripler de prix !



L'objectif de Netflix est d'inciter les propriétaires de compte qui partage leur abonnement à dire : STOP. Rien de mieux qu'une augmentation tarifaire pour provoquer un conflit avec un proche et l'obliger à transférer son profil vers son propre compte qu'il paiera lui-même.



Source