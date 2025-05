Denzel Washington dans le thriller de Spike Lee « Highest 2 Lowest » sur Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce et la date de sortie de Highest 2 Lowest, un nouveau thriller réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington en vedette. Cette collaboration A24-Apple réinterprète « High and Low » d’Akira Kurosawa, dans les sombres rues d'un New York contemporain. Le film sort en salles le 22 août et sera diffusé sur Apple TV+ à partir du 5 septembre.

Intrigue et casting

Highest 2 Lowest suit un magnat de la musique (Denzel Washington), réputé pour son oreille exceptionnelle, confronté à un dilemme moral de vie ou de mort lorsqu’il est visé par un complot de rançon. Le film marque la cinquième collaboration entre Washington et Lee, avec un casting prestigieux incluant le rappeur A$AP Rocky, l'acteur Jeffrey Wright qui a notamment joué dans un James Bond, et bien d’autres.

Denzel Washington dans « Highest 2 Lowest ». © Apple TV+.



Voici la bande-annonce officielle :

L’essor du catalogue de films d’Apple

Après une année 2024 difficile, Apple TV+ rebondit avec une programmation solide. Le récent succès de The Gorge et l’attente autour de Fountain of Youth de Guy Ritchie annoncent une année prometteuse. Le premier blockbuster estival d’Apple, F1, vise un succès en salles, tandis que Highest 2 Lowest positionne la plateforme pour un autre triomphe potentiel. Sans oublier les nombreuses séries exclusives.



Disponible pour 9,99 €/mois, Apple TV+ propose effectivement des séries acclamées comme Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo, See et autre For All Mankind, ainsi qu’un catalogue de films et de documentaires en perpétuelle expansion.