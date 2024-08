Ted Lasso sera de retour pour une saison 4 !

C'était une question sans réponse depuis plusieurs mois : la série Ted Lasso va-t-elle revenir pour une quatrième saison en exclusivité sur Apple TV+ ? Selon les dernières informations du média Deadline, Apple et Warner Bros Television ont bien donné leur accord pour une quatrième saison. Si cela n'est pas encore officialisé, le média américain mentionne plusieurs informations qui ne laissent plus planer le doute à propos de l'arrivée de nouveaux épisodes.

Ted Lasso saison 4, c'est pour bientôt

Depuis le début de l'année, les rumeurs autour d'une quatrième saison de la série originale Apple "Ted Lasso" tournait en boucle sur internet. L'un des membres de la production de la série avait précédemment déclaré dans une interview qu'une quatrième saison était envisageable uniquement si Jason Sudeikis (l'acteur qui joue Ted Lasso) donnait son accord pour le tournage de nouveaux épisodes. Visiblement, les discussions ont été concluantes, car Jason Sudeikis, mais aussi Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) et Jeremy Swift (Leslie Higgins) seront tous présents dans la saison 4 de Ted Lasso.



Le rapport indique que Warner Bros Television se serait rapproché de quasiment tous les acteurs présents dans la dernière saison. L'objectif du studio derrière cette démarche est de faire signer de nouveaux contrats, car le dernier en date a expiré, Warner Bros Television ne s'attendait manifestement pas à une quatrième saison. Cette phase pourrait prendre du temps, car qui dit la signature d'un nouveau contrat pour tourner de nouveaux épisodes dit forcément des négociations financières. La majorité des acteurs de premier plan vont probablement profiter des excellentes audiences de la troisième saison ainsi que de l'engouement autour de Ted Lasso pour négocier à la hausse la rémunération par épisode.

Pour le moment, Warner Bros Television et Apple n'ont pas encore annoncé officiellement la suite de la série Ted Lasso, nous ne sommes qu'au stade de la rumeur, cependant, les informations détenues par Deadline semblent indiquer que tout est en train de se boucler, grâce en partie à Jason Sudeikis qui a donné son accord pour participer à une quatrième saison. Selon le rapport, dès que les contrats seront tous signés avec les principaux acteurs et que le budget ainsi que la planification seront approuvés par Apple, la production de la saison 4 pourrait débuter dès le premier trimestre de 2025.



Pour Apple, la production d'une quatrième saison de Ted Lasso représente une priorité stratégique. La série a non seulement battu des records en remportant 13 Emmy Awards au cours de ses trois premières saisons, mais elle a aussi permis à Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, et Brett Goldstein de recevoir des prix individuels. Ted Lasso a également joué un rôle déterminant dans la visibilité d'Apple TV+, ce qui a contribué à renforcer la popularité du service.



La saison 3 qui a commencé sa diffusion en mai 2023 s'est terminée sur une scène qui laissait penser que c'était la fin définitive de la série Ted Lasso. Dans les dernières minutes du dernier épisode, on pouvait apercevoir le coach Lasso sur un terrain de football au Kansas en train d'entrainer son fils. Ted Lasso avait un visage heureux et fier de voir son fils apprendre ce sport qu'il affectionne tant.



Est-ce que Ted Lasso quittera à nouveau sa famille dans la saison 4 pour rejoindre Richmond et entraîner à nouveau l'AFC Richmond ? Continuera-t-il ses aventures aux États-Unis, bien loin du Royaume-Uni où s'est déroulée toute l'histoire jusqu'à présent ? Pour le moment, impossible de savoir ce qu'a derrière la tête Jason Sudeikis, il continuera en tout cas à être le co-créateur et producteur exécutif des épisodes à venir.