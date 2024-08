Saison 4 de Ted Lasso : Jason Sudeikis ne sera plus aussi présent que dans les autres saisons

Initialement, la série Ted Lasso devait avoir trois saisons, c’était l’objectif de Jason Sudeikis qui a contribué à la création de la série. Alors que la 3e saison se terminait sur une belle note avec un retour triomphant de Ted Lasso aux États-Unis, la célèbre série aura finalement une saison 4, une décision qui n’emballait pas vraiment Jason Sudeikis. Finalement l’acteur a accepté de tourner de nouveaux épisodes vu l’enthousiasme des abonnés Apple TV+ et de l’Apple Park à l’idée d’une nouvelle saison.

Le personnage Ted Lasso sera moins présent à l’écran pour la saison 4

Le podcast The Town de Matt Belloni a récemment révélé des informations intéressantes concernant l’avenir de la série à succès Ted Lasso. Alors que la troisième saison semblait marquer la fin de l’aventure du coach Lasso, les fans peuvent désormais se réjouir : une quatrième saison est bel et bien en préparation. Cette nouvelle a été confirmée en premier par le média américain Deadline ce week-end.



Cependant, la prochaine saison ne se déroulera pas sans changements majeurs. Jason Sudeikis, qui incarne le charismatique Ted Lasso, sera moins présent à l’écran. Cette réduction de son rôle dans la série s’explique par une volonté de l’acteur de passer plus de temps avec sa famille aux États-Unis, après avoir passé de longs mois au Royaume-Uni pour le tournage des trois premières saisons. Cette décision aurait été un point clé dans son approbation pour la continuation de la série, lui qui avait initialement exprimé une forte réticence à poursuivre au-delà de la troisième saison.

Pour pallier cette diminution de présence de Sudeikis à l’écran, la série adoptera une nouvelle direction narrative. Les prochains épisodes se concentreront davantage sur les histoires personnelles et les carrières des joueurs de l’AFC Richmond ainsi que de leur présidente. Ce changement d’approche s’inscrit dans une volonté d’éviter le syndrome de la “saison de trop”, ce qui est arrivé à de nombreuses séries ces dernières années. Une chambre d’écrivains sera aussi ouverte pour travailler sur le scénario, afin d’assurer une suite de qualité.



En parallèle, un autre acteur majeur de la série pourrait aussi voir son rôle réduit. Phil Dunster, qui interprète l’incontournable Jamie Tartt, pourrait ne pas être aussi présent dans cette nouvelle saison en raison de conflits d’horaire. Toutefois, des apparitions en tant qu’invité ne sont pas exclues.



Pour le moment, aucune date n’a été communiquée pour la disponibilité de la quatrième saison, toutefois entre l’écriture et le tournage, on peut espérer une sortie de la saison 4 en exclusivité sur Apple TV+ vers le troisième ou quatrième trimestre de 2025.



