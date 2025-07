Apple TV+ dévoile un aperçu vidéo de la série « The Last Frontier »

Apple TV+ est en pleine forme. Après « The Savant » tout à l'heure, la société américaine a dévoilé un premier aperçu de sa nouvelle série dramatique, « The Last Frontier », créée par Jon Bokenkamp (« The Blacklist ») et Richard D’Ovidio (« The Call »), avec Jason Clarke (« Zero Dark Thirty ») dans le rôle principal et en tant que producteur exécutif.

Voici « The Last Frontier »

Se déroulant dans les étendues sauvages de l’Alaska, cette série d’action en dix épisodes fera ses débuts sur Apple TV+ avec deux épisodes le 10 octobre 2025, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 5 décembre 2025.

« The Last Frontier » suit Frank Remnick (Clarke), l’unique marshal américain chargé de veiller sur le territoire isolé et accidenté de l’Alaska. Sa juridiction paisible bascule dans le chaos lorsqu’un avion de transport de prisonniers s’écrase dans la nature, libérant un groupe de détenus dangereux. Alors que Remnick s’efforce de protéger la ville qu’il a juré de défendre, il commence à soupçonner que le crash n’était pas un accident, mais la première étape d’un plan machiavélique aux conséquences dévastatrices.



Voici la vidéo partagée par Apple :



Outre Clarke, la série réunit un casting de qualité, incluant Dominic Cooper (« The Gold »), Haley Bennett (« The Magnificent Seven »), Simone Kessell (« Yellowjackets »), Dallas Goldtooth (« Reservation Dogs »), Tait Blum (« For All Mankind ») et Alfre Woodard (« Clemency »), nommée aux Oscars et lauréate de plusieurs Emmy.



Produite par Apple Studios, « The Last Frontier » est réalisée sous la production exécutive de Bokenkamp et D’Ovidio, qui sont également scénaristes, aux côtés de Clarke, Laura Benson (« The Big C »), Glenn Kessler (« Bloodline »), Albert Kim (« Nikita ») et du réalisateur des épisodes Sam Hargrave (« Extraction »).

Une plateforme unique

