Les meilleures offres Ligue 1+ pour la saison 2025-2026

Le football français entame une nouvelle ère avec le lancement de Ligue 1+, la plateforme officielle de la Ligue de Football Professionnel. Fini l'époque des abonnements prohibitifs à 40€ par mois, place à une stratégie tarifaire plus accessible. Il n'existe cependant pas d'offre unique et il y a une multitude de diffuseurs avec des offres toutes différentes. . Décryptage complet des différentes formules disponibles pour suivre le championnat français sur tous vos écrans.

Les offres officielles Ligue 1+ : une gamme pensée pour tous les profils

La plateforme officielle propose une palette d'abonnements qui s'inspire des codes du streaming moderne. L'offre phare reste l'abonnement de lancement à 9,99€ par mois pendant les trois premiers mois, avant de passer au tarif standard de 14,99€ mensuel. Cette promotion, disponible jusqu'au 31 août, permet d'économiser 15€ sur les premiers mois d'abonnement.

Le Pass Ligue 1 standard s'établit à 14,99€ par mois avec un engagement de 12 mois pour deux écrans simultanés. Les utilisateurs préférant la flexibilité devront débourser 19,99€ mensuels sans engagement pour le même service. Notez qu'une saison de Ligue 1 dure 8 à 9 mois alors que les offres de Ligue 1+ vous engagent sur 12, donc vous paierez même lors des trêves.



La plateforme Ligue 1+ propose non seulement les matches en direct, mais aussi des contenus additionnels comme des rencontres de légende, des compilations de buts, des interviews et autres reportages. C'est à prendre en compte dans la mesure où il n'est pas clair que les autres plateformes (DAZN, Prime Video, opérateurs...) proposent ces mêmes contenus.

Pour les plus jeunes, la LFP a développé un Pass -26 ans à 9,99€ par mois sans engagement, limité à un seul écran. Cette formule vise clairement la génération mobile-first, celle qui consomme le contenu principalement sur smartphone et tablette. Si vous avez moins de 26 ans et que vous ne comptez pas regarder sur TV, c'est l'offre la plus intéressante de toutes d'autant plus qu'elle est sans engagement.



Le Pass mobile, également à 14,99€ sans engagement, cible quant à lui les utilisateurs exclusivement nomades qui souhaitent regarder les matchs uniquement sur mobile, tablette ou PC. L'avantage ici c'est le sans engagement, mais c'est limité à un seul écran.

L'application Ligue 1+ sera disponible sur l'ensemble des supports : téléviseurs connectés, smartphones iOS et Android, tablettes, consoles de jeux et boîtiers de streaming. Les offres mobile et -26 ans excluent les consoles de jeu.

DAZN et Prime Video : la guerre des plateformes

DAZN a frappé fort avec une offre particulièrement agressive qui surpasse celle de la plateforme officielle. Pour le même prix que l'offre de lancement de Ligue 1+, la plateforme britannique propose 9,99€ par mois pendant trois mois, puis 14,99€ pendant neuf mois avec un engagement de 12 mois. Mais l'avantage majeur réside dans le catalogue complet inclus : Série A italienne, Coppa Italia, championnat belge (Jupiler Pro League), championnat hollandais (Eredivisie), basket français (Betclic ÉLITE), sports de combat (PFL MMA et boxe) et golf (LIV Golf). C'est la meilleure offre si vous êtes fan de foot et que vous voulez voir plusieurs championnats. Pour le même tarif que l'offre officielle Ligue 1+, vous avez plus de contenu.



Notez qu'il existe bien une offre avec uniquement la Ligue 1 mais elle est exactement au même prix, donc c'est parfaitement inutile.

DAZN mise sur la complémentarité de son offre sportive pour fidéliser les abonnés au-delà de la Ligue 1.

Amazon Prime Video adopte une approche différente avec une offre à 12,99€ par mois sur engagement annuel, soit 24€ d'économie sur l'année. L'avantage majeur : aucun abonnement Prime n'est requis pour accéder à Ligue 1+. Cette formule, disponible jusqu'au 31 août, représente actuellement le meilleur compromis prix/simplicité. Vous pourrez regarder la Ligue 1 partout où l'app Prime Video est disponible, y compris sur TV et consoles de jeu. Après cette période promotionnelle, Prime Video s'alignera sur les tarifs standards : 14,99€ avec engagement ou 19,99€ sans engagement.

Les opérateurs télécoms : peu d'intérêt face aux contraintes

Les quatre principaux opérateurs français proposent tous Ligue 1+ au même tarif : 9,99€ par mois pendant trois mois, puis 14,99€ avec engagement d'un an. Aucune offre spéciale ni différenciation entre Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom.

Le principal inconvénient : obligation de passer par l'application de l'opérateur uniquement, sans accès à l'app Ligue 1+ dédiée. Plus problématique, la résiliation anticipée entraîne des frais supplémentaires de 59€ chez Bouygues par exemple.

L'unique avantage reste la facturation centralisée sur la facture mensuelle, mais au prix d'une flexibilité réduite qui tranche avec l'expérience fluide proposée par les plateformes dédiées. Pour le même prix, on vous conseille vivement de souscrire à Ligue 1 plus ailleurs, d'autant que le prix sera meilleur.

Carrefour : quand la grande distribution s'invite dans le sport

L'initiative la plus originale vient du partenariat entre la LFP et Carrefour. L'enseigne de grande distribution propose deux mois d'abonnement offerts pour tout achat d'un Pass Ligue 1+ annuel en magasin, jusqu'au 31 août. Concrètement, les clients paient 149,90€ au lieu de 179,88€ pour un abonnement de 12 mois. L'abonnement revient à 12,50€/mois, peu ou prou comme Prime Video mais avec l'avantage d'accéder à la plateforme Ligue 1+ officielle. De plus, il n'y a aucune réduction tacite car vous payez en une seul fois.

Cette offre, valable jusqu'au 31 août, sera disponible dans l'ensemble des 6000 magasins Carrefour en France. Les cartes d'abonnement seront vendues aux caisses des magasins de proximité, supermarchés et hypermarchés. La réduction est créditée sur la carte de fidélité Carrefour, nécessitant donc d'être adhérent au programme de l'enseigne mais permettant d'acheter n'importe quel produit en magasin.



Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est sûrement l'offre la plus simple et économique. Moyennant un paiement en une fois, vous avez accès à la plateforme officielle Ligue 1+ pour deux écrans sans contrainte particulière. Un super bon plan si vous êtes certain de regarder la Ligue 1 toute l'année.

Résumé : l'embarras du choix

Cette nouvelle ère de la Ligue 1+ illustre parfaitement le paradoxe du choix à la française. Là où les plateformes américaines proposes un choix clair, le football français nous offre un véritable labyrinthe tarifaire qui peut désorienter le consommateur lambda.

Fournisseur/Offre Prix Engagement Contraintes/Avantages Supports disponibles Ligue 1+ - Offre de lancement 9,99€/mois (3 mois) puis 14,99€/mois 12 mois 2 écrans simultanés - Promo jusqu'au 31 août Tous supports (TV, mobile, tablette, consoles, PC) Ligue 1+ - Pass standard 14,99€/mois 12 mois 2 écrans simultanés Tous supports Ligue 1+ - Sans engagement 19,99€/mois Aucun 2 écrans simultanés - Flexibilité totale Tous supports Ligue 1+ - Pass -26 ans 9,99€/mois Aucun 1 seul écran - Justificatif d'âge requis Tous supports Ligue 1+ - Pass mobile 14,99€/mois Aucun Mobile, tablette et PC uniquement Mobile, tablette, PC DAZN 9,99€/mois (3 mois) puis 14,99€/mois (9 mois) 12 mois 2 écrans



Catalogue complet inclus (Série A, Coppa Italia, Eredivisie, Jupiler Pro League, basket, MMA, golf) Tous supports DAZN Prime Video 12,99€/mois 12 mois Promo jusqu'au 31 août - Pas d'abonnement Prime requis - Puis 14,99€ (avec engagement) ou 19,99€ (sans) Tous supports Prime Video Carrefour 149,90€ (12 mois) 12 mois Au lieu de 179,88€ - 2 mois offerts



Offre Pass Ligue 1 Standard



Carte fidélité Carrefour requise



Achat en magasin uniquement Tous supports (via codes d'activation) Opérateurs (Orange, SFR, Free, Bouygues) 9,99€/mois (3 mois) puis 14,99€/mois 12 mois Facturation centralisée



Uniquement via app opérateur



Pas d'accès à l'app Ligue 1+ dédiée



Résiliation compliquée Box TV + app opérateur uniquement

Dans ce foisonnement d'offres, trois formules sortent clairement du lot :

Pass -26 ans : À 9,99€ sans engagement, cette offre représente une aubaine pour les étudiants et jeunes actifs, offrant un accès permanent au championnat pour le prix d'un menu fast-food.

: À 9,99€ sans engagement, cette offre représente une aubaine pour les étudiants et jeunes actifs, offrant un accès permanent au championnat pour le prix d'un menu fast-food. DAZN : La solution idéale pour les omnivores du sport. Au-delà de la Ligue 1, l'accès à la Série A, au basket français et aux sports de combat justifie largement l'investissement pour les passionnés. Pour 14,99€/mois, vous vous en sortez avec bien plus de contenu que l'offre officielle pourtant au même prix.

: La solution idéale pour les omnivores du sport. Au-delà de la Ligue 1, l'accès à la Série A, au basket français et aux sports de combat justifie largement l'investissement pour les passionnés. Pour 14,99€/mois, vous vous en sortez avec bien plus de contenu que l'offre officielle pourtant au même prix. Offre Carrefour : Imbattable pour les consommateurs prêts à débourser la somme en une fois. Avec ses deux mois offerts, l'abonnement revient à 12,49€ par mois sur l'année, sans reconduction tacite.

Dernière chose à savoir : comme son nom ne l'indique pas, Ligue 1+ ne diffuse pas en direct tous les matches de Ligue 1. Une rencontre live reste exclusive à Bein Sports (qui coûte 15€ par mois) donc il faudra mettre la main à la poche pour vraiment visionner tout le championnat.



Cette profusion d'offres témoigne d'une volonté louable de démocratiser l'accès au football français, mais elle révèle aussi une certaine cacophonie commerciale. Malgré tout, on espère avoir dégrossi l'offre pour vous et que vous ayez trouvé l'offre qui vous correspond le mieux. En vous souhaitant une belle saison de Ligue 1 !

