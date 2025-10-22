Warner Bross serait à vendre pour 60 milliards de dollars

Coup de tonnerre dans l’univers du cinéma et des séries : Warner Bros, figure emblématique de l'industrie, serait sur le point d’être mise en vente. Les premières rumeurs évoquent un prix plancher d’au moins 60 milliards de dollars, un montant qui pourrait encore augmenter.

Warner Bros pourrait être vendu pour 60 milliards de dollars, mais le chemin reste semé d’embûches

Warner Bros Discovery (WBD) pourrait se retrouver sur le marché pour une transaction évaluée à environ 60 milliards de dollars, selon Reuters. Cette mise en vente survient alors que le groupe, qui combine studios, services de streaming et réseaux câblés, envisage différentes options stratégiques, allant d’une vente complète à une scission de ses activités.

Plusieurs acteurs majeurs des médias et du streaming observent attentivement la situation. Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, a déjà proposé une offre d’environ 24 $ par action, principalement en espèces. D’autres géants comme Netflix, Amazon ou Apple pourraient également être intéressés par l’acquisition de tout ou partie des actifs de WBD, attirés par des franchises emblématiques, le catalogue cinématographique et les services de streaming.

Cependant, la route vers un tel rachat est loin d’être simple. Le conseil d’administration de WBD a déjà rejeté l’offre initiale de Paramount, préférant explorer d’autres alternatives. Les obstacles financiers et réglementaires sont nombreux, et la valeur de 60 milliards de dollars représente un montant énorme qui pourrait rendre toute transaction complexe à finaliser. Les divisions du groupe, comme HBO Max, la division cinéma et les réseaux câblés, sont évaluées séparément, ce qui complique encore la négociation d’un prix global satisfaisant pour toutes les parties.

Des films et séries iconiques

Warner Bros est également reconnu pour son catalogue exceptionnel. Le studio a produit des franchises majeures comme Harry Potter, The Batman, Matrix ou le Seigneur des Anneaux, et possède des séries cultes telles que Friends et The Big Bang Theory. Mais il détient aussi des succès moins connus du grand public, comme certains films d’animation ou séries télévisées de niche, qui contribuent à la valeur globale de l’entreprise et attirent des investisseurs intéressés par des contenus diversifiés.