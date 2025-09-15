Warner Bros et Savvy Games annoncent le jeu Tom and Jerry Blast

Steer Studios, une filiale de Savvy Games Group et développeur saoudien, a annoncé Tom and Jerry Blast, un nouveau jeu de puzzle match-3, déjà disponible en accès anticipé sur Android. Officiellement licencié par Warner Brothers Interactive Entertainment, il s'agit du deuxième titre majeur du studio basé à Riyad depuis sa création en 2022, après leur premier jeu de stratégie en temps réel, Grunt Rush. Aucune sortie sur iOS n'a encore été confirmée.

Une annonce surprise

Le studio Savvy Games Group a annoncé la bonne nouvelle sur son compte X :

Nous sommes ravis d'annoncer la première collaboration entre Steer Studios et Warner Brothers Entertainment pour le développement d'un nouveau jeu mobile inspiré des personnages emblématiques Tom et Jerry. Membre du groupe Savvy, #SteerStudios, basé à Riyad, a créé un studio international qui rassemble des talents saoudiens et internationaux afin de proposer des jeux de classe mondiale à un public international. Cette initiative reflète le dynamisme du secteur des jeux vidéo dans le Royaume et souligne notre ambition commune de faire du Royaume un pôle mondial pour les jeux vidéo et l'e-sport, conformément à la Vision 2030.

Une aventure match-3 nostalgique avec Tom et Jerry

Tom and Jerry Blast plonge les joueurs dans la rivalité légendaire entre le chat et la souris, proposant des niveaux dynamiques, des défis astucieux, des boosters puissants et des personnages à collectionner. Le jeu offre un voyage nostalgique modernisé avec des événements quotidiens capturant le charme chaotique de la franchise bien-aimée.



Si le match-3 a toujours connu un grand succès sur mobile, notamment depuis le carton de Candy Crush, on aurait préféré une prise de risque avec un jeu d'aventure plus adulte.

La vision ambitieuse de Steer Studios

Fondé dans le cadre de l'initiative de l'Arabie saoudite pour diversifier son économie au-delà des combustibles fossiles, Steer Studios bénéficie d'un investissement important du gouvernement saoudien à travers des initiatives comme le Savvy Games Group. Le studio ambitionne de s'imposer dans l'industrie mondiale du jeu vidéo en combinant des talents locaux et internationaux. Le PDG Yannick Theler a exprimé son enthousiasme pour la collaboration avec Warner Bros, soulignant l'objectif de l'équipe de créer un jeu innovant à la hauteur de l'héritage de Tom et Jerry.



ien que les détails sur le gameplay soient limités, sans bande-annonce officielle pour le moment, la sortie en accès anticipé suggère un lancement dans les prochains mois. C'est en tout cas une belle vitrine pour Steer Studios.



Tom and Jerry Blast est disponible au téléchargement sur le Google Play Store. Restez à l'écoute pour les mises à jour concernant une éventuelle sortie sur iOS !