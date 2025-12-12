Milla Jovovich s'invite dans Hitman World of Assassination

Même si la saison des fêtes apporte de la joie, le monde sombre de Hitman World of Assassination attire toujours autant. Pour l'agent 47 - l’assassin stoïque au code-barres tatoué sur la nuque, les vacances n’existent pas. Les missions ne s’arrêtent jamais vraiment ; elles deviennent simplement plus acérées et plus sinistres. À peine remis de son récent face-à-face avec Eminem (Slim Shady), 47 voit son agenda se remplir à nouveau. Cette fois, c’est l’icône d’Hollywood Milla Jovovich qui fait ses premiers pas dans l’univers du jeu en incarnant l’énigmatique Lilith Devereux, une nouvelle Cible Fugitive qui arrivera en février 2026.

HITMAN World of Assassination accueille une star d'Hollywood

Présentée par l’actrice elle-même lors des Game Awards 2025, Lilith Devereux n’est pas une cible ordinaire : elle est la future PDG impitoyable et ambitieuse de la mystérieuse Ether Corporation, soutenue par l’influent Gregory Carlisle. Son ascension fulgurante laisse derrière elle une série de morts suspectes, dont son prédécesseur Neleis De Waal et les scientifiques clés Silvio Caruso et Francesca De Santis - des noms qui résonnent comme un écho sombre de l’histoire de Hitman.



Dans la mission à venir « Patient Zero Requiem », 47 s’infiltrera dans le somptueux domaine Carlisle à Dartmoor, où la tension est à son comble : un faux pas pourrait déclencher une catastrophe mondiale.

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, a déclaré :

Milla apporte une intensité unique à son personnage, et cette mission est pleine de mystères.

En attendant, plongez dans le chaos actuel : l’événement gratuit "Eminem vs. Slim Shady (Cible Fugitive)" est disponible jusqu’au 31 décembre 2025. Il vous met au défi d’éliminer l’alter ego déjanté du rappeur promu par Dr Dre au début des années 2000 dans une explosion d’énergie complètement débridée - le feu d’artifice parfait pour terminer l’année.



Et pour ceux qui prennent le train en marche, rappelez-vous qu’en septembre, 47 avait pour mission de protéger Bruce Lee… Autant dire que notre tueur à gages préféré n’a pas chômé depuis le lancement du jeu à la fin de l'été !

Hitman World of Assassination continue de briller en tant que chef-d’œuvre live-service, réunissant les campagnes de la trilogie avec de nouvelles Cibles Fugitives, Escalations et bien plus encore. Que vous soyez un habitué du costume-cravate ou un nouveau venu, l’arrivée de Milla Jovovich promet un regain d'intérêt pour cet excellent jeu AAA sur iOS. La version Android n'existe pas à date.

Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination