Athiria : un superbe RPG stratégique arabe sur mobile

Athiria (أثيريا), le nouveau jeu de rôle développé par Domates (Tamatem), vient d’arriver sur l’App Store. Ce RPG anime, spécialement conçu pour les joueurs arabophones, propose une expérience riche en exploration, combats stratégiques et personnalisation.

Un univers anime immersif

Vous êtes plongé dans le monde fantastique d’Athiria, où vous pouvez créer votre propre héros sans être limité par des classes traditionnelles. Que vous souhaitiez jouer un mage de glace et de feu, un archer invoquant des tempêtes ou un assassin spécialiste des coups critiques, le jeu vous offre une grande liberté de construction.



Le système de combat est stratégique : vous gérez une équipe de trois compagnons en temps réel, avec des rotations dynamiques et des compétences puissantes. Le jeu met l’accent sur la collection et l’évolution de compagnons légendaires, tout en proposant un monde ouvert à explorer. Oui, on est sur les traces d'un bon titre nippon comme Final Fantasy !



Principales fonctionnalités du jeu :

Combats tactiques intelligents avec rotation d’équipe

Création libre de votre personnage et de son style de jeu

Système de compagnons à collectionner et à faire évoluer

Exploration d’un vaste monde avec quêtes principales et secondaires

Contenu social : guildes, événements communautaires et interactions entre joueurs

Personnalisation poussée (tenues, montures, apparences)

Graphismes anime colorés et de qualité

Le jeu est entièrement en arabe, ce qui en fait une excellente option pour les joueurs du Moyen-Orient et du Maghreb. Aucune traduction anglaise, encore moins française pour le moment. Dommage.

Disponibilité

Nom : Athiria (Athiria)

Développeur : Domates (Tamatem)

Prix : Gratuit avec achats intégrés (de 1 à 100 € pour avoir des gemmes)

Taille : 728 Mo

Âge : 9+

Le jeu est encore tout récent, il y a donc quelques bugs, mais rien de rédhibitoire. Nos premières impressions sont positives, notamment sur la qualité visuelle et le système de combat bien pensé. On se plaît à se balader dans cet univers richement doté, même si l'on ne comprend pas tout ce qui se passe.



Vous allez l’essayer ?

Les amateurs de RPG anime et de jeux stratégiques arabes attendaient un titre de ce niveau. Il est disponible sur App Store (pour iPhone / iPad) et Play Store (pour Android).

Télécharger le jeu Athiria