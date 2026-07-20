Don't Starve Together arrive enfin sur mobile !

Bonne nouvelle pour les amateurs de survie exigeante : Don’t Starve Together débarque sur iOS (et Android) grâce au studio français Playdigious. Le jeu, développé à l’origine par Klei Entertainment, est déjà en précommande sur l’App Store et devrait être disponible ce soir ou dans la nuit, le 21 juillet 2026.



Encore une fois, vous êtes les premiers au courant sur iSoft !

Un studio sérieux

Playdigious a une solide réputation dans le portage de jeux PC exigeants sur mobile (on pense notamment à Dead Cells, Slay the Spire ou Sea of Stars). Cette fois, le studio s’attaque à l’un des survival les plus culte de la dernière décennie, avec un travail particulier porté à l’adaptation tactile et à la jouabilité en déplacement.

De Don’t Starve à Don’t Starve Together

Sorti en 2013 (porté en 2017 sur App Store en Pocket Edition), le premier Don’t Starve a marqué les esprits avec son univers sombre, son style graphique inspiré de Tim Burton et son gameplay impitoyable. Seul dans un monde hostile, le joueur doit gérer faim, santé mentale, température et créatures dangereuses, le tout avec une direction artistique unique et un humour noir très assumé.

Don’t Starve Together est la version multijoueur de cette expérience. Si le cœur du jeu reste le même (récolter, craft, construire, survivre), le titre a largement évolué au fil des années. On y trouve :

Un mode coopératif jusqu’à plusieurs joueurs

De nouveaux boss, biomes et mécaniques

Des personnages supplémentaires et des contenus exclusifs

La possibilité de jouer en solo ou en ligne privée/publique

Le résultat est un survival plus vivant et plus social, tout en conservant la difficulté et l’ambiance si particulières de la licence. L'inspiration de titre comme Among Us est un ajout plus que bienvenu, on se demande comment on a pu apprécier le premier opus.

Notre avis

Sur PC, Don’t Starve Together affiche une note exceptionnelle (très largement positive sur Steam, proche du 5/5 pour une grande partie de la communauté). Et pour cause : le jeu est exigeant, parfois frustrant, mais extrêmement gratifiant une fois qu’on commence à maîtriser ses systèmes. L’ambiance est unique, le craft profond et les sessions en coop avec des amis restent parmi les plus mémorables du genre.

Le portage mobile de Playdigious a de quoi séduire, à condition que les contrôles tactiles et l’optimisation soient au rendez-vous. Si le studio réussit sa transition comme à son habitude, Don’t Starve Together pourrait bien devenir l’un des meilleurs jeux sur iPhone de 2026. Tout simplement.

Disponible en précommande

Le jeu est déjà en précommande sur l’App Store (et Google Play Store). Une réduction de lancement de 10 % est actuellement proposée. Le lancement officiel est prévu pour le 21 juillet 2026, donc ce soir ou cette nuit selon les fuseaux horaires.

Télécharger le jeu Don't Starve Together