iPhone Air : voici la capacité batterie après 9 mois avec la limite à 90 % !

Vous le savez sûrement, avec la gamme iPhone 15, Apple avait introduit un réglage optionnel de la batterie pour limiter la charge maximale à 80 %, dans le but d'améliorer la longévité de celle-ci. Depuis, la firme a permis de jouer avec le seuil de la limite. Nous avons réglé notre iPhone Air sur 90 % depuis septembre 2025 à aujourd'hui. Le résultat est surprenant !

Une fonctionnalité utile d'après nos tests

À la rédaction, nous avions acheté deux iPhone Air en septembre 2025 et, comme beaucoup d’entre vous, j'ai voulu préserver au maximum la batterie du mien. Dès le premier jour, j’ai activé la limite de charge à 90 % dans les réglages. Plus de neuf mois plus tard, le verdict est sans appel : la capacité maximale est toujours à 100 % avec 152 cycles de charge complets. Je suis franchement bluffé !

Une fonctionnalité qui fait vraiment la différence

Apple permet depuis quelque temps de choisir une limite de charge (80 %, 90 % ou même une valeur personnalisée). Sur un iPhone Air, le choix des 90 % semble être le bon compromis entre autonomie quotidienne et longévité. Après neuf mois d’utilisation réelle (mélange de 5G, Wi-Fi, appareil photo, un peu de jeu et beaucoup de productivité), la batterie n’a rien perdu de sa capacité. En faisant un petit sondage, ceux qui chargent systématiquement à 100 % ont souvent déjà perdu 3 à 8 % selon les usages. La limite à 90 % semble donc bel et bien ralentir le vieillissement.



Petit rappel important : même avec la limite activée, l’iPhone charge parfois jusqu’à 100 % temporairement pour calibrer la batterie ou selon vos habitudes. Ce n’est pas un bug, c’est voulu par Apple.

Autonomie au quotidien : ça passe… ou presque

Avec 90 % max, il m’arrive de terminer la journée un peu juste quand je suis en déplacement ou que j'ai réalisé pas mal de clichés. Mais grâce au port USB-C universel et, surtout, aux batteries externes MagSafe, ce n’est jamais vraiment un problème. On trouve toujours le moyen de récupérer un peu de jus.

Les prochains iPhone à venir

Nous savons déjà que septembre prochain verra arriver l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone Ultra, le premier pliable dont la batterie devrait être assez énorme. Ces trois larrons n'auront pas de soucis d'autonomie.



De son côté, l’iPhone Air 2, lui, n’est pas prévu avant mars 2027, en même temps que l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e. Comme nous venons de le voir, l'iPhone Air 2 aura une batterie 11 % plus grande et un deuxième capteur photo, histoire d'être le modèle parfait pour 99 % des gens.



D’ici là, je continuerai à suivre la santé de mon iPhone Air (actuellement en promotion) avec la limite à 90 % 🔋, afin de voir jusqu'à quand la capacité reste à 100 %. Jetez un oeil à notre compte X, nous en parlons régulièrement.



Et vous ?