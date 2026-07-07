iPhone Air 2 : un ultra-grand-angle et jusqu'à 11 % d'autonomie en plus

Une nouvelle rumeur "confirme" que l'iPhone Air 2 sera doté d'un second capteur photo et d'un véritable gain de batterie. Une excellente nouvelle même s'il faudra faire attention au prix final du smartphone avec la crise actuelle.

iPhone Air 2 : les deux points faibles du modèle ultrafin pourraient enfin être corrigés

L'iPhone Air avait fait sensation par sa finesse record, mais deux compromis avaient refroidi une partie des acheteurs potentiels, un unique capteur photo et une autonomie limitée par la taille de la batterie. Selon un informateur chinois au tracé de fiabilité correct, Digital Chat Station, ces deux faiblesses seraient sur le point d'être corrigées dans l'iPhone Air 2, attendu au printemps prochain.

L'arrivée de l'ultra-grand-angle

Sur la partie photo, le débat portait depuis plusieurs mois sur la nature du second capteur qui viendrait compléter le module principal de 48 mégapixels. À priori, les utilisateurs auraient une nette préférence pour un téléobjectif, permettant un vrai zoom optique. Mais les informations les plus récentes, désormais confirmées par cette nouvelle source, penchent plutôt vers un objectif ultra grand angle, un choix qui privilégie les paysages et les scènes larges plutôt que le rapprochement sur un sujet éloigné.

Une batterie bien améliorée

Sur la batterie, le sujet restait flou jusqu'ici. Bloomberg évoquait une meilleure autonomie sans préciser si elle proviendrait d'une batterie plus grande ou de simples gains d'efficacité du composant. Digital Chat Station tranche la question en avançant une capacité proche de 3500 mAh, contre 3149 mAh sur le modèle actuel. Ce serait un bond notable qui rapprocherait l'Air 2 de l'iPhone 17 classique et de sa batterie de 3692 mAh, tout en conservant la finesse qui a fait la signature de la gamme.



Pris ensemble, ces deux ajustements viseraient directement les deux critiques les plus fréquentes adressées au modèle original. Reste à savoir si Apple parviendra à les intégrer sans sacrifier l'épaisseur record qui constitue l'argument commercial principal de l'appareil. Réponse attendue au printemps 2027, au moment du lancement officiel.