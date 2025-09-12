Apple a filouté pour les 24 heures d'autonomie de la Series 11

L'affirmation d'Apple selon laquelle l'Apple Watch Series 11 offre 24 heures d'autonomie suscite des interrogations, car le passage de l'estimation de 18 heures de la Series 10 semble davantage lié à une révision des méthodes de test qu'à des améliorations matérielles significatives.

Un changement dans les petites lignes

Mardi, Apple a présenté la Series 11 comme capable de tenir 24 heures sur une seule charge, une amélioration notable par rapport à l'estimation de 18 heures établie depuis le lancement de la première Apple Watch en 2015. Cependant, en regardant les petites lignes sur la page officielle, la principale différence dans les tests d'Apple réside dans l'inclusion du suivi du sommeil pour la Series 11.

En mode "normal", l'estimation de 24 heures prend en compte 300 consultations de l'heure, 90 notifications, 15 minutes d'utilisation d'applications, une séance d'entraînement de 60 minutes avec musique, et six heures de suivi du sommeil, tandis que le test de la Series 10, qui était rigoureusement le même, excluait le suivi du sommeil.



Le suivi du sommeil est une fonctionnalité à faible consommation, et de nombreux utilisateurs rapportent que les anciennes Apple Watch gèrent déjà le suivi nocturne sans vider complètement la batterie, dépassant souvent l'estimation de 18 heures dans un usage réel. Cela suggère que l'augmentation de six heures pour la Series 11 reflète principalement l'ajout du suivi du sommeil au test, plutôt qu'une amélioration spectaculaire de l'autonomie réelle.



En mode faible consommation, c'est encore plus intéressant car la Series 11 est estimée à 38 heures, contre 36 heures pour la Series 10. Cependant, le test de la Series 11 dans ce mode est moindre avec 530 consultations de l'heure, 160 notifications et 26 minutes d'utilisation d'applications, contre 600 consultations, 180 notifications et 30 minutes pour la Series 10. Les deux incluent une séance d'entraînement de 60 minutes et six heures de suivi du sommeil. Ces différences compliquent une comparaison directe, mais les données d'Apple suggèrent une amélioration d'environ 8 % seulement, soit un peu moins d'une heure et demie (19h30).

L’autonomie d’une journée de la batterie intégrant le suivi du sommeil est basée sur l’utilisa­tion suivante : 300 vérifications de l’heure, 90 notifi­cations, 15 minutes d’utilisa­tion d’apps, un entraîne­ment de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth et 6 heures de suivi du sommeil, sur une durée de 24 heures. L’utilisa­tion de l’Apple Watch Series 11 (GPS) inclut la connexion à un iPhone en Bluetooth pendant l’intégralité des 24 heures. Les 24 heures d’utilisa­tion de l’Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) incluent 4 heures de connexion cellulaire et 20 heures de connexion à un iPhone en Bluetooth.



L’autonomie de la batterie en mode économie d’énergie intégrant le suivi du sommeil est basée sur l’utilisa­tion suivante : 530 vérifications de l’heure, 160 notifi­cations, 26 minutes d’utilisa­tion d’apps, un entraîne­ment de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth et 6 heures de suivi du sommeil, sur une durée de 38 heures. L’utilisa­tion de l’Apple Watch Series 11 (GPS) inclut la connexion à un iPhone en Bluetooth pendant l’intégralité des 38 heures. Les 38 heures d’utilisa­tion de l’Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) incluent une connexion cellulaire à la demande et 30 heures de connexion à un iPhone en Bluetooth. Tests réalisés par Apple en juillet et août 2025 sur des prototypes d’Apple Watch Series 11 (GPS) et d’Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) jumelés à un iPhone. Tous les appa­reils étaient équipés de préversions logicielles. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisa­tion, de la configu­ration, du réseau cellulaire, de la puissance du signal et de nombreux autres facteurs. Les résultats réels sont susceptibles de varier.

La Series 11 dispose de batteries légèrement plus grandes, avec des capacités allant de 1,245 à 1,403 watt-heures selon les tailles de boîtier, contre 1,118 à 1,266 watt-heures pour la Series 10, soit une augmentation de 7 à 10 %. Ce gain modeste est loin de représenter l'augmentation de 33 % suggérée par le passage de 18 à 24 heures, renforçant l'idée que l'autonomie prolongée est principalement due à l'exécution des tests plutôt qu'à un bond majeur dans les performances de la batterie.



En tout cas, comme vu ce matin, la Series 11 n'est qu'une itération mineure de la Series 10.