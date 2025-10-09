Apple Watch : un défi méditation pour la santé mentale le 10 octobre

Apple encourage ses utilisateurs à prendre soin de leur santé mentale avec un nouveau défi Apple Watch prévu pour le 10 octobre. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la marque à la pomme propose un challenge bien différent des habituels objectifs sportifs : enregistrer simplement 10 minutes de méditation ou de pleine conscience.

Un défi axé sur le bien-être mental

Pour remporter ce trophée, inutile de sortir courir ou de fermer vos anneaux d'activité. Il suffit d'utiliser n'importe quelle application compatible avec l'app Santé pour enregistrer une session de méditation d'au moins 10 minutes. Une fois le défi relevé, un badge animé viendra enrichir votre collection dans l'app Forme, accompagné d'autocollants utilisables dans Messages.

Cette opération baptisée "Mindful Month" n'est pas une première. Apple avait déjà lancé ce concept l'année dernière, confirmant ainsi sa volonté d'en faire un rendez-vous annuel. Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner l'Apple Watch comme un véritable compagnon de santé globale, au-delà de la simple montre connectée sportive. Les récentes mises à jour d'iOS et watchOS intègrent d'ailleurs de plus en plus d'outils dédiés à la gestion du stress et au bien-être psychologique, témoignant d'une évolution des priorités de la firme californienne.



Via