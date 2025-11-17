Apple Watch : un redesign retardé à 2028

Depuis plusieurs années, une partie de la communauté Apple espère une véritable évolution de l’Apple Watch, un changement majeur qui marquerait une nouvelle étape pour le produit. Mais si l’on en croit une récente rumeur, il faudra encore patienter avant de voir arriver cette transformation.

Un redesign majeur de l’Apple Watch retardé jusqu’en 2028

Selon un nouveau post d'Instant Digital sur Weibo, Apple pourrait différer un grand remaniement esthétique de l’Apple Watch jusqu’en 2028. Ce message alimente l’idée que les générations à venir — notamment celles prévues pour 2026 et 2027 — conserveraient (encore) un design très proche des modèles actuels, avec uniquement des améliorations internes mineures.

Leaker bien connu dans l’écosystème Apple, Instant Digital a déjà évoqué que l'Apple Watch Series 9 resterait « fondamentalement inchangée », avec peu de nouveautés en dehors d’un léger gain de performances. Parmi les rumeurs précédentes, on retrouve un potentiel passage à un écran micro-LED sur l'Ultra, évoqué par le même leaker. Cette technologie représenterait une avancée importante en termes de luminosité, de consommation d’énergie et de finesse d’affichage.

Parallèlement, d’autres sources de la chaîne d’approvisionnement annoncent un remodelage plus substantiel : certains modèles futurs pourraient être dotés d’un boîtier transparent, laissant apparaître un anneau de capteurs circulaire à sa base. Ce type d’innovation pourrait ouvrir la voie à de nouveaux capteurs de santé.

Cela dit, cette fuite Weibo — aussi frustrante soit-elle — reste non confirmée par d’autres informateurs bien connus. Il s’agit donc pour l’instant d’une spéculation alimentée par un leaker crédible, mais sans preuve concrète. Si la prédiction s’avère juste, Apple pourrait miser sur une stabilité visuelle des Apple Watch pendant encore deux ans, en attendant d’introduire des technologies plus radicales lors d’un « vrai » redesign.



Les spéculations à ce propos devraient s’amplifier dans les prochains mois en 2026. Toutefois, il semble tout à fait plausible que l’Apple Watch Series 12 ressemble fortement au modèle de 2025, l’Apple Watch Series 11.