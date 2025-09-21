Apple doit arrêter de sortir une Watch annuelle (ou le faire par communiqué)

L'Apple Watch Series 11 vient de faire son entrée sur le marché avec un constat pour le moins mitigé : très peu de nouveautés tangibles par rapport à la génération précédente. Cette situation soulève une question fondamentale sur la stratégie produit d'Apple concernant sa montre connectée. Faut-il vraiment maintenir ce rythme effréné d'une nouvelle Apple Watch chaque année ?

Un cycle annuel qui s'essouffle

La récente Apple Watch Series 11 illustre parfaitement les limites du cycle annuel imposé par Apple. Le hardware reste globalement identique à la Series 10, le design n'évolue pas, et les capteurs de santé demeurent les mêmes. Plus problématique encore, les quelques nouveautés logicielles annoncées arrivent également sur les modèles précédents via watchOS, rendant l'achat de la nouvelle génération difficilement justifiable.

Cette approche contraste fortement avec l'écosystème iPhone, où chaque génération apporte des améliorations photographiques, de performance ou d'autonomie — souvent significatives. L'Apple Watch semble avoir atteint une certaine maturité technologique qui ne permet plus ces bonds en avant annuels. Le résultat ? Des consommateurs de plus en plus perplexes face à des mises à jour cosmétiques vendues au prix fort.

Les Apple Watch Series 10 et 11 : on joue au jeu des 7 différences ?

Les succès d'Apple avec des cycles plus longs

L'exemple de l'Apple Watch SE 3, récemment commercialisée également, démontre l'efficacité d'un cycle de développement plus espacé. Avec trois années de développement, cette version SE propose des évolutions substantielles qui justifient pleinement l'investissement. Cette approche rappelle celle adoptée par Apple sur d'autres gammes de produits avec succès.

Les Mac et iPad suivent déjà un rythme de renouvellement de 16 à 24 mois, permettant des innovations plus marquées à chaque génération. L'Apple TV et le HomePod poussent cette logique encore plus loin avec des cycles de plusieurs années. Ces produits bénéficient d'un développement plus poussé et arrivent sur le marché avec des nouveautés réellement perceptibles par les utilisateurs.

L'Apple Watch SE 3 arrive avec son véritable lot de nouveautés

Une communication repensée pour la Watch

Apple maîtrise parfaitement l'art du communiqué de presse pour annoncer des mises à jour mineures ou des nouveaux coloris. Cette stratégie pourrait parfaitement s'appliquer à l'Apple Watch lors des années creuses. Plutôt que d'organiser une présentation complète pour des changements marginaux, un simple communiqué accompagné d'une mise à jour watchOS pourrait suffire.

Cette approche présenterait plusieurs avantages : réduction des coûts de marketing, attentes plus réalistes des consommateurs, et concentration des efforts sur des innovations réellement significatives. Surtout, dans une démarche écologique, cela a du sens de ne pas renouveler un produit continuellement pour rien. Même si l'Apple Watch et officiellement neutre en carbone —la bonne blague — elle ne serait jamais aussi neutre que si elle n'était pas fabriquée. Contrairement à l'iPhone qui représente encore 50% du chiffre d'affaires d'Apple, la Watch peut se permettre cette flexibilité sans impact majeur sur les résultats financiers. Cela permettrait également de vendre plus de bracelets officiels, un secteur où Apple a encore du mal. Un rythme similaire aux AirPods, avec des mises à jour substantielles tous les deux à trois ans, semblerait plus adapté à la maturité actuelle du produit.



Et vous, que pensez-vous de cette stratégie de sortie annuelle de l'Apple Watch ? Seriez-vous prêts à attendre deux ou trois ans entre chaque nouvelle génération si cela garantissait des innovations plus conséquentes ?