Astuce : arrêter la lecture multimédia sur iPhone avec le minuteur 

Écouter de la musique ou un podcast en s’endormant sans vider la batterie de son iPhone, c’est possible. Une fonctionnalité méconnue du minuteur permet d’arrêter automatiquement la lecture de n’importe quel contenu multimédia. Une nouvelle astuce pour exploiter son téléphone Apple qui vient garnir notre rubrique « iPhone Facile ».

Arrêter la lecture sur iPhone avec le minuteur de l'application Horloge

L’iPhone regorge de fonctionnalités cachées qui facilitent le quotidien. Parmi elles, la possibilité d’arrêter automatiquement la lecture de contenus multimédias grâce au minuteur intégré. Cette astuce pratique fonctionne avec tous les types de médias : musique, podcasts, vidéos YouTube ou encore livres audio. Et ce, même avant iOS 26.

Comment configurer l’arrêt automatique de la lecture

La manipulation est simple et ne prend que quelques secondes. Il faut d’abord ouvrir l’application Horloge préinstallée sur l’iPhone. Il suffit ensuite de sélectionner l’onglet Minuteur en bas à droite de l’écran.



L’étape cruciale consiste à modifier la sonnerie du minuteur. Il faut appuyer sur « Sonnerie » et faire défiler la liste jusqu’en bas. On y trouve l’option « Arrêter la lecture ». Il suffit de la sélectionner, puis de valider en appuyant sur « Choisir » en haut à droite.



Il ne reste plus qu’à régler la durée souhaitée en heures, minutes ou secondes, selon les besoins. Une fois le minuteur lancé, le contenu en cours de lecture s’arrêtera automatiquement lorsque le temps sera écoulé.

Une fonctionnalité méconnue

Cette option fonctionne avec n’importe quelle application de lecture : Apple Music, Spotify, YouTube, les applications de podcasts, Netflix etc... Elle n’est pas limitée à l’iPhone puisqu’elle est également disponible sur iPad et Mac.

Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile le soir avant de dormir. Il est possible d’écouter un podcast ou de la musique relaxante sans craindre que la lecture continue toute la nuit, économisant ainsi la batterie de l’appareil.



Elle peut également servir d’outil de gestion du temps d’écran, permettant de se fixer des limites précises lors de sessions d’écoute ou de visionnage, favorisant ainsi une utilisation plus consciente et maîtrisée de ses appareils.​​