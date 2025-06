iOS 26 : des alarmes personnalisables et un snooze réglable

Avec iOS 26, Apple apporte une amélioration discrète mais très attendue. Les utilisateurs pourront enfin personnaliser la durée de répétition des alarmes, rompant avec la fameuse limite figée à 9 minutes.

iOS 26 : Apple introduit enfin des réglages personnalisés pour la répétition des alarmes

Avec la mise à jour iOS 26, Apple répond enfin à une demande ancienne des utilisateurs d’iPhone : la possibilité de modifier la durée de la répétition (ou snooze) d’une alarme. Jusqu’à présent, ce délai était figé à 9 minutes, une limite héritée des premières générations de réveils mécaniques et maintenue sans explication sur iPhone. Cette contrainte forçait de nombreux utilisateurs à multiplier les alarmes manuellement pour mieux gérer leur réveil.

Désormais, grâce à iOS 26, il sera possible de choisir la durée exacte du snooze entre 1 et 15 minutes, directement dans l’application Horloge. Par défaut, la durée de 9 minutes restera activée, mais elle pourra être changée pour chaque alarme selon les préférences de l’utilisateur. C’est une amélioration modeste en apparence, mais qui transforme concrètement la manière dont on peut adapter son réveil à son rythme de vie.

Un ajout discret en apparence, mais qui pourrait avoir un impact notable. Comme l’historique des calculs dans l’application Calculatrice, cette nouveauté pourrait inciter d’anciens utilisateurs à revenir après avoir exploré d’autres options ces dernières années.



Espérons au passage que cela corrige le bug de l'alarme, qui a une fâcheuse tendance à déclencher une alarme au mauvais moment. Un couac visiblement lié à une fonctionnalité autour de Face ID et de la détection du regard de l'utilisateur.

Il est appréciable de voir Apple accorder enfin plus d’attention aux petits détails de son écosystème. L’ajout de l’historique des modifications dans l’app Mots de passe d’Apple en est un parfait exemple. Une amélioration discrète, mais qui peut faire toute la différence pour les utilisateurs au quotidien.