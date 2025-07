iOS 26 bêta 4 réactive les résumés Apple Intelligence pour les apps d’actualités

Apple continue d’enrichir iOS 26 avec les nouveautés liées à son intelligence artificielle. Dans la bêta 4, une fonctionnalité suspendue plus tôt cette année fait son retour dans une version revue et corrigée.

Après 6 mois d'arrêt

Apple a publié la quatrième bêta d’iOS 26 pour les développeurs, et une nouveauté notable fait son retour : les résumés de notifications générés par Apple Intelligence pour les applications d’actualités et de divertissement. Cette fonctionnalité avait été désactivée plus tôt cette année (en janvier) à cause de plusieurs erreurs signalées dans les résumés automatiques.

Apple avait en effet été critiquée pour certains résumés jugés inexacts ou trompeurs, notamment par des médias comme la BBC. Depuis, la firme a pris le temps d’améliorer le système et propose maintenant une nouvelle approche plus transparente et encadrée.

Dans cette bêta 4, lorsque les utilisateurs ouvrent une notification d’une app d'actualité, ils peuvent désormais voir un résumé généré par l’intelligence artificielle. Celui-ci est présenté en italique, avec la mention « Summarized by Apple Intelligence » (résumé par Apple Intelligence), pour bien distinguer le contenu généré de l’original.

Apple affiche aussi un message d’avertissement en rouge, précisant que les résumés automatiques peuvent modifier le sens d’un titre. Les utilisateurs ont la possibilité de signaler un résumé incorrect directement à Apple via un bouton prévu à cet effet.

Ces résumés sont optionnels : une alerte s’affiche la première fois pour demander à l’utilisateur s’il souhaite activer la fonction pour les apps d’actualités. Cela permet à chacun de décider s’il veut profiter de cette aide à la lecture.

Cette mise à jour montre qu’Apple veut réintégrer progressivement Apple Intelligence dans les usages quotidiens, en prenant soin d’éviter les erreurs passées. La fonctionnalité devrait continuer à être testée et ajustée pendant tout le cycle de la bêta, avant une disponibilité finale avec la sortie officielle d’iOS 26 à la rentrée.