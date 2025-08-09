Apple Music : jusqu'à 3 mois offerts sur Playstation 5

Les possesseurs de PlayStation 5 peuvent actuellement profiter d'une offre intéressante d'Apple : trois mois d'abonnement gratuit à Apple Music. Cette promotion, existante depuis quelques heures, reste active et accessible à tous les joueurs PS5 jusqu'en mars 2026.

Une offre généreuse pour découvrir l'écosystème Apple

Cette collaboration entre Sony et Apple permet aux gamers de découvrir le service de streaming musical de Cupertino sans débourser un centime pendant trois mois. L'offre s'adresse aux nouveaux utilisateurs d'Apple Music, mais également aux "anciens abonnés éligibles" selon Sony, sans plus de précisions sur cette catégorie. Dans certains cas, l'offre peut se montrer moins généreuse avec un ou deux mois offerts sans plus d'explications.

L'intégration d'Apple Music sur PS5 s'inscrit dans la stratégie d'Apple de rendre ses services disponibles au-delà de son écosystème fermé. Après avoir étendu Apple TV+ sur de nombreuses plateformes, la firme de Tim Cook mise sur la musique pour toucher de nouveaux utilisateurs.

Il faut noter qu'en 2023, cette même offre était encore plus généreuse avec six mois offerts au lieu de trois aujourd'hui. Néanmoins, cette promotion reste attractive, d'autant plus qu'elle court jusqu'au 18 mars 2026, laissant largement le temps aux intéressés de l'activer.

La procédure pour bénéficier de ces trois mois gratuits est simple et rapide :

Recherchez l'application Apple Music depuis la barre de recherche de votre PS5 ou dans "Toutes les applications" du Portail multimédia

Téléchargez et lancez l'application Apple Music

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

Connectez-vous avec votre identifiant Apple existant ou créez un nouveau compte

Profitez immédiatement de vos trois mois d'accès gratuit

Une fois activé, vous accédez au catalogue complet d'Apple Music avec plus de 100 millions de titres sans publicité. Le service fonctionne naturellement sur tous vos appareils Apple, mais aussi sur Android, PC, web et autres plateformes compatibles.

N'oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique si vous ne souhaitez pas poursuivre l'abonnement après la période gratuite.



Source