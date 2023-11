Apple Music offert pendant 6 mois à tous les joueurs de PS5

Pour ne pas laisser Spotify s'échapper, Apple met en place des promotions de manière régulière pour Apple Music. Cette fois, la firme de Cupertino offre aux propriétaires de PlayStation 5 jusqu'à six mois d'accès gratuit au service de streaming Apple Music.

Comment obtenir jusqu'à 6 mois gratuits ?

Les propriétaires de PlayStation 5 devront se connecter au PlayStation Network, télécharger l'application Apple Music sur la console et suivre les instructions à l'écran pour accepter l'offre. Les utilisateurs devront se connecter avec un identifiant Apple ou, le cas échéant, en créer un.

Le site web PlayStation propose aux joueurs d'utiliser Apple Music pour créer une liste de lecture personnalisée à écouter avant, pendant et après les sessions de jeu. Les clients peuvent d'ailleurs utiliser Apple Music depuis un PlayStation Portal.

Découvrez encore plus de raisons d'aimer votre console PS5 avec six mois d'Apple Music sans frais supplémentaires. Profitez de l'offre avant le 15 novembre 2024 et écoutez plus de 100 millions de morceaux sans publicité. Créez votre propre playlist de jeu sur Apple Music et écoutez les morceaux avant, pendant ou après votre session de jeu.

La promotion Apple Music n'est disponible que sur la PS5, et elle doit être acceptée sur une console PlayStation 5. Seuls les nouveaux abonnés et les anciens abonnés qualifiés à Apple Music peuvent bénéficier d'un accès gratuit, cette offre n'est donc pas disponible pour les abonnés actuels. Les nouveaux abonnés recevront six mois d'Apple Music, tandis que les anciens abonnés recevront cinq mois. Un ancien abonné qualifié est quelqu'un qui a quitté la plateforme il y a au moins six mois.



L'offre est valable jusqu'au 15/11/24. À l'expiration de la période de six mois, vous devrez débourser 10,99 € par mois, ou arrêter l'abonnement.



Qui pense en profiter parmi vous ?