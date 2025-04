Apple TV+ en promo à 4,99€/mois pendant trois mois jusqu'au 24 avril 2025

Apple vient de lancer une offre promotionnelle temporaire pour son service de streaming Apple TV+, permettant aux nouveaux abonnés de profiter d'un tarif réduit de 4,99€ par mois pendant trois mois, au lieu du prix standard de 9,99€. Cette réduction de 50% est disponible jusqu'au 24 avril 2025, offrant ainsi une belle opportunité pour découvrir le catalogue de la plateforme à moindre coût. C'était d'ailleurs le prix au lancement en 2019.

Une stratégie pour attirer de nouveaux abonnés

Cette offre promotionnelle s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour renforcer sa position sur le marché du streaming, où la concurrence reste féroce. Selon les dernières études de JustWatch pour le premier trimestre 2025, Apple TV+ a connu une légère hausse de ses abonnements, notamment grâce au succès de la deuxième saison de Severance lancée en janvier dernier. Cette série aurait même dépassé Ted Lasso en termes d'audience sur la plateforme.

La promotion arrive également quelques jours avant le lancement de "Vrais voisins, faux amis", une nouvelle série avec Jon Hamm dans le rôle principal, pour laquelle Apple a déjà commandé une deuxième saison avant même la diffusion de la première. Le premier épisode sera disponible ce vendredi, et la firme de Cupertino espère attirer de nouveaux spectateurs grâce à cette offre avantageuse.

Des conditions à connaître

Cette réduction est accessible uniquement aux nouveaux abonnés et n'est pas cumulable avec l'essai gratuit de trois mois offert lors de l'achat d'un appareil Apple. Les clients qui bénéficient déjà d'un accès via un opérateur mobile ou un partenaire tiers comme Canal ne peuvent pas non plus en profiter.

Il est important de noter que l'abonnement sera automatiquement reconduit au tarif standard de 9,99€ par mois après la période promotionnelle de trois mois, sauf résiliation manuelle dans les paramètres de l'identifiant Apple. L'offre étant sans engagement, il est tout à fait possible de profiter des trois mois à prix réduit puis de résilier.

Fait intéressant, les Américains bénéficient d'une réduction encore plus avantageuse avec un tarif de 2,99$ par mois pendant trois mois, soit une réduction de 70% par rapport au prix standard de 9,99$ mensuel.

Pour vérifier son éligibilité et s'abonner, il suffit de se rendre sur le site d'Apple TV+ ou d'utiliser l'application Apple TV disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android et Windows.