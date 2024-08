Apple TV+ offert pendant 3 mois sur certains téléviseurs connectés LG

Le problème avec les nouvelles souscriptions sur Apple TV+, c’est qu’une grosse partie des fidèles de l’écosystème Apple ont déjà profité de leur période d’essai ou connaissent par cœur le service de streaming. Apple se doit d’atteindre de nouvelles personnes, des utilisateurs qui sont dans d’autres écosystèmes comme celui de Google par exemple. Pour cela, la firme de Cupertino conclut des accords avec des tiers, le dernier en date a été fait avec LG pour ses téléviseurs connectés !

Apple x LG pour une période d’essai allongée à Apple TV+

LG vient de dévoiler une nouvelle offre qui devrait ravir les amateurs de contenus en streaming. À partir du 9 septembre et jusqu’au 17 novembre 2024, les propriétaires de certains téléviseurs connectés LG auront la possibilité de bénéficier d’un essai gratuit de trois mois pour Apple TV+. Cette initiative est une belle opportunité pour découvrir le service de streaming d’Apple, car la période d’essai habituellement proposée par Apple est de 7 jours lorsqu’elle est activée via apple.com.



Cette offre exclusive s’adresse aux utilisateurs de téléviseurs intelligents LG 4K et 8K des modèles 2018 à 2024. Pour bénéficier de cette offre d’essai, il faut soit ne jamais avoir été abonné à Apple TV+ ou soit avoir été abonné il y a très longtemps.

Comment profiter de l’offre ?

L’activation de cette offre se fera via l’application Apple TV intégrée à votre téléviseur LG ou via l’application LG Streaming. Disponible dans plus de 90 pays, y compris la France, cette offre s’inscrit dans le cadre de la “LG Streaming Week”, un événement annuel organisé par LG pour promouvoir les applications de streaming et permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux services.

Une collaboration stratégique entre LG et Apple

Cet accord présente des avantages mutuels pour LG et Apple. Pour LG, c’est une façon de se démarquer de la concurrence en offrant un avantage supplémentaire à ses clients, un avantage que les propriétaires de téléviseurs d’autres marques ne possèdent pas forcément. Pour Apple, cette initiative est une occasion idéale de séduire de nouveaux abonnés, avec l’espoir qu’une fois la période d’essai terminée, ces derniers renouvelleront leur abonnement, qui sera automatiquement facturé à 9,99€/mois après les trois mois offerts.

Une occasion unique de découvrir les nouveautés d’Apple TV+

Grâce à cette période d’essai prolongée, des milliers de personnes auront l’opportunité de découvrir les dernières créations originales d’Apple. Parmi les titres phares, citons “Bandits, Bandits”, une série familiale où un enfant voyage dans le temps avec un groupe de voleurs, l’incroyable série de science-fiction “Dark Matter” où un professeur découvre à ses dépens, des réalités alternatives où les choix qu’il a fait dans sa vie ne sont pas les mêmes, ainsi que “Bad Monkeys”, une nouvelle série avec Carl Hiaasen et le film “The Instigators”.



Source