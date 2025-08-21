Voici la bande-annonce de la saison 4 de The Morning Show sur Apple TV+

Apple a publié la première bande-annonce de la quatrième saison de sa série populaire sur Apple TV+, The Morning Show, qui débutera le 17 septembre 2025, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine jusqu'au 19 novembre. L’occasion de revoir Reese Witherspoon et Jennifer Aniston.

Le retour de la série phare

Se déroulant au printemps 2024, près de deux ans après la fusion d'UBA et NBN en UBN, la saison 4 aborde les thèmes de la vérité et de la confiance à une époque marquée par les deepfakes et les dissimulations en tout genre.

La bande-annonce met en lumière Bradley (Reese Witherspoon) à la poursuite d'une histoire de dissimulation, Alex (Jennifer Aniston) en conflit avec le podcasteur Brodie, des tensions corporatives au sein d'UBN, et un raid du FBI. Les intrigues secondaires mettent en scène Celine Dumont (Marion Cotillard 🇫🇷), Stella (Greta Lee) et Miles (Aaron Pierre) naviguant dans des dynamiques professionnelles et personnelles complexes. Selon le trailer d’Apple, la saison 4 s’annonce plus sombre que jamais.

Les stars de retour incluent Witherspoon et Aniston, qui sont également productrices exécutives, aux côtés de Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie et Jon Hamm. De nouveaux acteurs rejoignent la distribution, notamment Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Charlotte Stoudt reste showrunner, avec Mimi Leder à la réalisation.



La série peut se targuer d'un joli palmarès, la saison 3 ayant obtenu 16 nominations aux Emmy Awards et une deuxième victoire pour Crudup. Aniston a remporté un SAG Award, Crudup a également décroché des Emmy et des Critics Choice Awards, et Leder a été nommée aux Emmy pour sa réalisation.



Les trois saisons précédentes sont disponibles sur Apple TV+, qui coûte 9,99 €/mois avec un essai gratuit de 7 jours ou trois mois gratuits avec l'activation d'un nouvel appareil Apple.