Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 de Bad Sisters

La série Bad Sisters fait partie des contenus originaux Apple qui ont été renouvelés dernièrement, la série a réussi à convaincre de nombreux abonnés grâce à son scénario rempli de rebondissements et son casting. Alors que la saison 1 est disponible en intégralité depuis un long moment, Apple s'apprête à ajouter de nouveaux épisodes dans le cadre d'une seconde saison. Pour aider à faire patienter les fans de la série, l'entreprise a publié une bande-annonce officielle !

Bad Sisters est de retour dès le 13 novembre en exclusivité sur Apple TV+

Apple TV+ a enfin dévoilé la bande-annonce tant attendue de la deuxième saison de Bad Sisters. Ce thriller familial acclamé par la critique, qui a captivé les spectateurs lors de sa première saison, revient avec une intrigue encore plus palpitante et addictive. La nouvelle saison sera composée de 8 épisodes, Apple ajoutera les deux premiers épisodes puis enchaînera avec un épisode par semaine jusqu'au jour de Noël.



Les fans retrouveront la plupart des actrices qui ont marqué la première saison. Sharon Horgan, également productrice de la série, revient aux côtés d'Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson. Ensemble, elles continueront de tisser les relations complexes qui unissent les sœurs Garvey.

À ce casting déjà impressionnant s’ajouteront plusieurs nouveaux visages, dont Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham et Barry Ward. Parmi les autres petits nouveaux dans le casting, on retrouvera Michael Smiley, Saise Quinn, Daryl McCormack, Yasmine Akram, Jonjo O'Neill, Peter Claffey, Deirdre Mullins, Lorcan Cranitch, Liz Fitzgibbon et Justine Mitchell.



L’intrigue de cette deuxième saison se déroule deux ans après la mort du mari violent de Grace, un événement qui a bouleversé la famille. Alors que la paix semblait s’être installée, des vérités passées refont surface, ce qui va soulever de nouveaux soupçons. Les sœurs Garvey devront une fois de plus faire face à des révélations qui pourraient changer leur vie à jamais.



Bad Sisters est une série produite par Sharon Horgan, Faye Dorn, et Clelia Mountford pour Merman, en collaboration avec 20th Television. Rendez-vous le mercredi 13 novembre 2024 pour découvrir les deux nouveaux épisodes en exclusivité mondiale sur Apple TV+.