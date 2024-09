Voici la bande-annonce de la série animée WondLa par Apple TV+ (dispo)

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de la trilogie animée « WondLa », produite par Skydance Animation et basée sur les livres « The Search for WondLa » de Tony DiTerlizzi, best-seller du New York Times.



Dirigée et produite par Bobs Gannaway, la première saison de sept épisodes de « WondLa » sera diffusée en avant-première mondiale sur Apple TV+ le vendredi 28 juin.

De l'animation pour les jeunes sur Apple TV+

Comme l'explique Apple, WondLa est centrée sur Eva, interprétée par Jeanine Mason, une adolescente curieuse, enthousiaste et pleine d'entrain, élevée dans un bunker souterrain ultramoderne par Muthr, un robot gardien, interprété par l'ineffable Teri Hatcher, connue pour ses rôles dans la série Lois & Clark ainsi que Desperate Housewives.

Le jour de ses 16 ans, une attaque contre le bunker d'Eva la force à se rendre à la surface de la Terre, qui est désormais habitée par des extraterrestres et couverte d'une faune d'un autre monde, sans aucun humain. En fait, la planète ne s'appelle plus la Terre, mais Orbona. Otto, un adorable ourson d'eau géant avec lequel Eva partage des pouvoirs télépathiques, interprété par Brad Garrett, lauréat d'un Emmy Award (« Everybody Loves Raymond »), et Rovender, un extraterrestre acariâtre au passé trouble, interprété par Gary Anthony Williams (« Teenage Mutant Ninja Turtles : Out of the Shadows »), rejoignent Eva alors qu'elle mène l'équipe dans une quête dangereuse pour retrouver des humains, sa maison et sa véritable destinée.



Le reste de la distribution comprend Chiké Okonkwo incarne Besteel, le plus grand chasseur d'Orbona, D.C. Douglas incarne Omnipod, l'appareil portable intelligent de Dynastes Corporation, distribué à tous les humains à l'âge de six ans; et Alan Tudyk (« Resident Alien »), nominé aux Emmy Awards, dans le rôle de Cadmus Pryde, fondateur de Dynastes Corporation.



Voici la bande-annonce (trailer) officielle :

La trilogie débute donc par une saison de sept épisodes et est produite par DiTerlizzi et Gannaway aux côtés d'Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch et John Lasseter, David Ellison et Dana Goldberg de Skydance Animation. La série est également produite par Tony Cosanella. Apple et Skydance Animation se sont précédemment associés pour sortir le long métrage d'animation du géant américain « Luck ».



Après la sortie de WondLa fin juin, les jeunes pourront retrouver la première adaptation télévisée du film classique culte « Time Bandits », avec Lisa Kudrow, qui sera diffusée en avant-première le 24 juillet, ainsi que le tout nouveau revival étoilé « Yo Gabba GabbaLand ! « inspirée du célèbre phénomène culturel “Yo Gabba Gabba !”, dont la première aura lieu le 9 août.



