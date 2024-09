Voici la bande-annonce de "Sugar" la série policière d'Apple avec Colin Farrell

Parmi les créations originales attendues pour 2024, on retrouve Sugar, une série policière qui a fait parler d'elle l'année dernière grâce à la présence de Colin Farrell dans le casting. Alors qu'on en savait très peu sur le programme, Apple vient de publier un communiqué de presse avec la synopsis ainsi que la bande-annonce.

Découvrez Sugar

Apple TV+ vient de lancer un appel captivant à tous les amateurs de séries policières avec la bande-annonce officielle de "Sugar", sa dernière création originale dramatique. Au cœur de cette série se trouve l'acteur Colin Farrell, qui ne se contente pas d'illuminer l'écran dans le rôle principal, il propose également sa vision en tant que réalisateur et producteur de la série.



Apple a annoncé que Sugar fera ses débuts en exclusivité sur Apple TV+ dès le vendredi 5 avril 2024 avec la publication des deux premiers épisodes. Comme à son habitude, Apple proposera le rythme d'un nouvel épisode par semaine jusqu'à l'épuisement de la première saison.

La série "Sugar" aborde un récit policier rafraîchissant et contemporain. Farrell incarne John Sugar, un détective privé américain qui navigue dans les eaux troubles d'une affaire complexe : la disparition mystérieuse d'Olivia Siegel, descendante d'un magnat hollywoodien de légende.



Dans le casting, on retrouvera Anna Gunn (Breaking Bad), Nate Corddry (Mindhunter), Sydney Chandler (Don't Worry Darling), Alex Henandez (Invasion), James Cromwell (Succession), Amy Ryan (The Wire) ou encore Kirby (The Sandman). Aux commandes créatives, nous trouvons Mark Protosevich, qui non seulement crée l'univers de "Sugar", mais le guide également en tant que producteur exécutif. Audrey Chon et Simon Kinberg, déjà connus pour leur travail sur "Invasion" avec Apple TV+, prêtent leur expertise en tant que producteurs exécutifs pour Genre Films.



L'équipe de production est complétée par des noms tels que Sam Catlin, Scott Greenberg, et Chip Vucelich, assurant une qualité sans compromis à chaque épisode. La direction artistique est confiée à deux maestros du cinéma, Fernando Meirelles et Adam Arkin, connus respectivement pour "City of God" et "The Offer".



Rendez-vous dès le 5 avril sur Apple TV+ pour découvrir les premiers épisodes de Sugar, la première saison sera composée de 8 épisodes au total. Pour ceux qui préfèrent attendre la disponibilité de tous les épisodes, la totalité de la saison sera disponible dès le vendredi 17 mai.