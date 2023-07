Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 3 de la série Physical

Vous avez été très nombreux à regarder et apprécier la première et la deuxième saison de la série Physical avec Rose Byrne. Face au succès de sa série, Apple a décidé de renouveler le programme avec une troisième et dernière saison. La fin de l'aventure touche bientôt à sa fin et elle commence le mercredi 2 août avec les deux premiers épisodes !

La saison 3 de Physical débarque cet été

Pour nous aider à patienter jusqu'au lancement de la saison 3 de Physical, Apple a partagé aujourd'hui les premières images des épisodes à venir. Dans la suite de Physical, vous retrouverez toujours Rose Byrne en actrice principale avec Rory Scovel dans le rôle de Danny Rubin, Paul Sparks dans le rôle de John Breem et Della Saba qui continuera à incarner Bunny.



Pour la production de la saison 3, Apple a renouvelé sa confiance à Tomorrow Studios, on retrouve à l'écriture et à la production Annie Weisman comme dans les saisons précédentes. À la réalisation, on aperçoit Stephanie Laing qui est également productrice exécutive aux côtés de Marty Adelstein, Becky Clements, Alissa Bachner et Rose Byrne.

Si vous n'avez jamais vu la série Physical, voici un résumé : L'histoire se déroule dans les années 1980, sur la plage de San Diego, où Sheila Rubin est une femme au foyer tourmentée. Cependant, sa vie change radicalement lorsqu'elle se lance dans l'entrepreneuriat fitness. Au cours de son parcours, Sheila doit se libérer d'un mariage insatisfaisant avec Danny, entretenir une relation risquée avec un magnat de l'immobilier nommé John Breem et faire face aux voix sombres qui l'ont honteusement réprimée pendant si longtemps. Avec le soutien de son amie fidèle et désormais partenaire d'affaires, Greta, Sheila trouve confiance et force intérieure grâce à son travail d'enseignante et d'entrepreneure avec son entreprise "Body by Sheila".



Apple apporte quelques informations à propos de la saison 3 :

Dans la troisième et dernière saison de la série, Sheila trouve son statut remis en question par la déesse de l'exercice des célébrités en plein essor Kelly Kilmartin (Deschanel), qui devient non seulement une menace professionnelle, mais parvient à entrer dans sa tête. Sheila prévaudra-t-elle, ou la présence de Kelly dans sa vie sapera-t-elle la guérison et la stabilité durement gagnées pour lesquelles Sheila a travaillé si dur.

Rendez-vous dès le 2 août 2023 sur Apple TV+ pour la troisième saison de Physical !