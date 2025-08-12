Apple permet enfin l’achat et la location de films Apple TV+

Apple autorise désormais l’achat et la location de certains anciens films Apple TV+, jusque-là réservés aux abonnés du service. Plus besoin d'être obligatoirement abonné à la plateforme pour visionner ces contenus.

Apple ajoute l’achat et la location de films Apple TV+ en plus du streaming

Apple vient d’ouvrir une nouvelle possibilité aux amateurs de cinéma : l’achat ou la location de certains films originaux Apple TV+ directement depuis l’onglet Boutique de l’application Apple TV. Jusqu’ici, ces productions exclusives étaient uniquement disponibles en streaming pour les abonnés au service, sans option pour les conserver ou les visionner hors abonnement.

Parmi les premiers titres mis en vente, on retrouve des œuvres marquantes comme On the Rocks (2020) de Sofia Coppola, CODA (2021) de Siân Heder — récompensé par l’Oscar du meilleur film — ou encore Greyhound (2020) avec Tom Hanks. Ces films sont proposés en qualité 4K HDR, avec parfois la prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos, pour offrir la meilleure expérience possible aux spectateurs.

Ce changement pourrait marquer le début d’une nouvelle stratégie pour Apple. En autorisant l’achat ou la location de ses anciens films, l’entreprise élargit leur portée à un public qui ne souhaite pas forcément s’abonner à Apple TV+ mais désire néanmoins accéder à certains contenus phares. Cela permet aussi aux collectionneurs et aux cinéphiles de conserver définitivement leurs œuvres préférées dans leur bibliothèque numérique.

Si tous les films Apple TV+ ne sont pas encore concernés, cette ouverture laisse penser qu’Apple pourrait élargir progressivement le catalogue proposé à la vente. Les prochains mois diront si cette approche restera limitée aux anciens titres ou si elle s’étendra à l’ensemble des productions, offrant ainsi plus de liberté aux spectateurs.