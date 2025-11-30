Black Friday : Amazon offre 10 € pour l'achat d'une carte cadeau Apple

Amazon reconduit son opération séduisante pour le Black Friday : un bonus de 10 € à dépenser sur la plateforme pour toute carte cadeau Apple achetée d'un montant minimal de 100 €. Une aubaine pour alimenter son écosystème Apple tout en préparant ses achats de fin d'année.

Derniers jours pour en profiter

Cette promotion permet d'optimiser son budget numérique en cumulant les avantages. La carte cadeau Apple se distingue par sa polyvalence : elle finance aussi bien les abonnements Apple Music, Apple TV+ ou Apple One que le stockage iCloud, les achats sur l'App Store ou même du matériel via l'Apple Store en ligne. Pour ceux qui jonglent entre plusieurs services de la marque à la pomme, c'est l'occasion de recharger son compte avec une remise indirecte.

Le bon d'achat de 10 € délivré par Amazon s'applique automatiquement dans les trois jours suivant la commande et reste valide jusqu'au 16 janvier 2026. De quoi anticiper les soldes d'hiver ou profiter d'autres promotions sur le site marchand, même si quelques exclusions s'appliquent : livres numériques, contenus digitaux et produits vendus par des tiers ne sont pas éligibles.

L'offre prend fin le 1er décembre au soir et ne concerne que les cartes dématérialisées envoyées par email. Chaque compte Amazon ne peut en bénéficier qu'une seule fois, mais rien n'empêche de maximiser l'achat en optant pour une carte de montant plus élevé si le budget le permet. Une stratégie intéressante alors que les fêtes approchent et que les renouvellements d'abonnements s'accumulent en début d'année.

