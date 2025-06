Bons plans iOS : Slay the Spire, Figment 2, Prince of Persia Lost Crown, Wheels of Aurelia

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Slay the Spire, Figment 2: Creed Valley, Prince of Persia Lost Crown, Wheels of Aurelia et Journal Gooday. L'occasion d'économiser 112€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Assassin's Creed Mirage (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.4.0, 5,7 Go, iOS 17.4, Ubisoft) passe de 49,99 € à gratuit. L'achat intégré passe de 49,99€ à 19,99€.



Dans Assassin's Creed Mirage, le titre AAA d'Ubisoft, vous incarnez Basim, un voleur agile hanté par des visions troublantes, en quête de réponses et de justice. Après avoir commis un acte de vengeance sanglant, Basim s’enfuit de Bagdad pour rejoindre les rangs d'une ancienne organisation, Ceux qu'on ne voit pas. Le portage sur mobile est superbe et immersif, avec des graphismes qui rivalisent avec ceux des consoles de salon, grâce aux nouvelles capacités matérielles d'Apple. Il nécessite un iPad avec puce M1 ou supérieure, ou un iPhone 15 Pro ou supérieur. Notre test devrait vous convaincre, surtout que la première partie du jeu est accessible gratuitement. Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage

Prince of Persia Lost Crown (Jeu, Aventure / Action, , v1.1.0, 2,8 Go, iOS 14.0, Ubisoft) passe de 15,99 € à gratuit. L'achat du jeu complet en in-app passe de 15,99 € à 9,99 €.



Prince of Persia : The Lost Crown est un jeu de plateforme action-aventure de style Metroidvania, où Sargon, un jeune héros, maîtrise des Pouvoirs du Temps et des combos dévastateurs pour sauver le prince Ghassan dans l’univers mythologique perse du Mont Qaf. Optimisé pour mobile avec des commandes tactiles personnalisables, une prise en charge des manettes et des options d’assistance, il offre une expérience épique accessible gratuitement avant un achat intégré pour débloquer le jeu complet. Télécharger le jeu gratuit Prince of Persia Lost Crown

Applications gratuites iOS :

Journal Gooday (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 10 Mo, iOS 9.0, 雯莉 张) passe de 0,99 € à gratuit. Journal Gooday est une application qui permet d'enregistrer quotidiennement votre humeur en choisissant parmi trois options (rouge pour heureux, jaune pour neutre, bleu pour triste) et propose une analyse via un graphique de calendrier révélant des tendances, comme de meilleures humeurs le week-end ou après la paie. Simple et intuitive, elle aide à suivre vos émotions et à identifier des patterns, comme une aversion pour les lundis, pour mieux comprendre votre bien-être. Télécharger l'app gratuite Journal Gooday

Promotions iOS :

Slay the Spire (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v2.2.5, 889 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) passe de 10,99 € à 7,99 €. Slay the Spire est un jeu de deck building solo hautement addictif et salué par la critique, mêlant harmonieusement des éléments de jeu de cartes et de roguelike. Il propose une construction de deck dynamique, des tours en constante évolution et de puissantes reliques pour enrichir le gameplay. Disponible sur mobile sans compromis, il offre une expérience enrichissante qui captive les joueurs grâce à des synergies de cartes stratégiques et des rencontres stimulantes. Télécharger Slay the Spire à 7,99 €

Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.09, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 7,99 € à 1,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 1,99 €

Figment 2: Creed Valley (Jeu, Casse-tête / Aventure, , v1.0.66, 1,3 Go, iOS 13.0, Bedtime Digital Games ApS) passe de 5,99 € à 1,99 €. Figment 2: Creed Valley est un jeu d'aventure captivant se déroulant dans l'esprit humain, où Dusty, le courage de l'Esprit, affronte des Cauchemars à travers des puzzles, des combats musicaux rythmés et des décors vivants. Explorez deux états de l'Esprit, Ouvert et Fermé, en basculant entre eux pour résoudre des énigmes et combattre avec agilité au rythme de la bande-son. Télécharger Figment 2: Creed Valley à 1,99 €





Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 14,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus ! Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 14,99 €

Forager (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.04, 163 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) passe de 8,99 € à 5,99 €. Forager est un jeu 2D en monde ouvert mêlant exploration, gestion de ressources et fabrication, où vous collectez, construisez une base, progressez en compétences et explorez librement donjons et secrets. Créez votre propre aventure en améliorant votre équipement, vos terres et vos relations, avec une liberté totale pour définir vos objectifs. Télécharger Forager à 5,99 €

Wheels of Aurelia (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 310 Mo, iOS 9.0, Santa Ragione s.r.l.) passe de 4,99 € à 0,99 €. Embarquez dans un road trip sur la « Voie Aurelia » avec Lella, une jeune femme audacieuse, dans l’Italie tumultueuse des années 70, où vos choix mènent à 16 fins uniques dans ce roman visuel interactif. Découvrez un récit inspiré de faits réels, enrichi par une bande-son immersive, des illustrations originales et un guide culturel, offrant une expérience narrative compacte et intuitive. Traduit en français. Télécharger Wheels of Aurelia à 0,99 €

UNREAL LIFE (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.3, 487 Mo, iOS 10.0, room6 LLC.) passe de 7,99 € à 5,99 €.

Unreal Life, primé au Japan Media Arts Festival, est un jeu indépendant en pixel art où vous explorez un monde onirique aux côtés d’un feu de signalisation parlant, disponible sur iPhone et iPad. Premier titre du label Yokaze, il captive par son atmosphère immersive et ses expériences émotionnelles uniques. Télécharger UNREAL LIFE à 5,99 €

ROBX (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0.1, 179 Mo, iOS 12.0, Clear Sky Designers LLC) passe de 4,99 € à 1,99 €. ROBX est un jeu de puzzles qui stimule la mémoire visuelle et la résolution de problèmes dans une ambiance calme avec une musique apaisante, où vous devez placer votre pièce au bon endroit en tenant compte des murs et obstacles, dont certains n'apparaissent qu'après rotation du puzzle. Avec plus de 50 niveaux artisanaux, il vous challenge à mémoriser les emplacements des murs cachés pour résoudre chaque énigme. Télécharger ROBX à 1,99 €

Bohnanza The Duel (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v2.0, 108 Mo, iOS 12.0, DIGIDICED) passe de 2,99 € à 0,99 €. Bohnanza – The Duel est un jeu de stratégie pour deux joueurs où vous échangez astucieusement des haricots pour maximiser vos gains en dollars, tout en combinant des variétés pour obtenir des bonus. La version numérique propose des affrontements contre une IA variée ou des joueurs mondiaux avec classement en ligne, accompagnée d’un didacticiel interactif pour apprendre rapidement les règles. Télécharger Bohnanza The Duel à 0,99 €