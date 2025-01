Bons plans iOS : Card Hog, Le Héros du Royaume, No Wifi Mini Games et Orbital Invaders

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 8 promos avec notamment Card Hog, Le Héros du Royaume, No Wifi Mini Games et Orbital Invaders. L'occasion d'économiser 48€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Orbital Invaders (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.8.6, 144 Mo, iOS 11.0, Alexandr Lobanov) passe de 0,99 € à gratuit. Orbital Invaders est un jeu d'arcade de science-fiction à l'action frénétique où vous prenez les commandes d'un vaisseau pour protéger l'orbite de l'assaut de vagues d'ennemis comme des astéroïdes, des vaisseaux ennemis, des mines, et d'immenses boss. Esquivez, anticipez les assauts adverses pour remporter les combats, améliorez votre armement et utilisez stratégiquement des bombes et des boosters pour renverser le cours des batailles cruciales. Grâce aux commandes à double stick pour se déplacer et viser, les joueurs traversent des niveaux difficiles, collectent des points et gagnent des vies supplémentaires. Sauvez la planète ! Télécharger le jeu gratuit Orbital Invaders

Card Hog (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.8, 43 Mo, iOS 9.0, Aurimas Garuolis) passe de 1,99 € à gratuit. Card Hog est un dungeon crawler disponible en accès anticipé sur Steam depuis juin dernier, où les cartes forment le donjon à explorer. Les joueurs choisissent un héros cochon pour naviguer à travers des donjons remplis d'ennemis, de pièges et de trésors, en utilisant des armes et des compétences trouvées pour combattre. Bien que principalement un jeu solo, des fonctionnalités comme le multijoueur sont prévues, et la version mobile offre une expérience plus condensée. Télécharger le jeu gratuit Card Hog

Le Héros du Royaume : Contes 1 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.9, 382 Mo, iOS 13.0, Lonely Troops) passe de 5,99 € à gratuit. Lancez-vous dans une quête périlleuse pour sauver une ville attaquée par un dragon mystérieux, accompagné du jeune Brent, assoiffé de gloire et de justice. Explorez des paysages magnifiques, accomplissez des quêtes, combattez des monstres, et développez vos compétences pour affronter le dragon dans son antre. "Les Contes Oubliés", préquelle de "Le Héros du Royaume", vous offre un RPG casual avec une exploration en vue isométrique, où vous collecterez des objets et gagnerez des trophées. Télécharger le jeu gratuit Le Héros du Royaume : Contes 1

No Wifi Mini Games (Jeu, Casse-tête, iPhone, v4.0.3, 181 Mo, iOS 17.0, Jordan DiOrazio) passe de 0,99 € à gratuit. Préparez-vous pour "No Wifi Mini Games", une collection de classiques intemporels, de puzzles stimulant l'esprit et de mini-jeux divertissants pour tous les âges, avec plus de 30 jeux uniques sans connexion internet, publicités ou abonnements. Découvrez des favoris comme les échecs, les dames, le reversi et le solitaire, ainsi que des défis intellectuels comme 2048, Sudoku, Lights Out, et des jeux d'action comme Pop The Lock, Dodge 'n Dash, adaptés pour les enfants avec des titres comme Battle Boats et Fruit Frenzy. Télécharger le jeu gratuit No Wifi Mini Games

Applications gratuites iOS :

Reverse: Video Reverser (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 115 Mo, iOS 15.6, Le Giang Nam) passe de 3,99 € à gratuit. Video Reverser est l'application parfaite pour transformer vos vidéos en inversant des segments, ajustant la vitesse ou ajoutant de l'audio. Grâce à une interface intuitive, vous pouvez facilement créer des effets uniques à partir de moments ordinaires. Téléchargez-la pour libérer votre créativité et donner une nouvelle dimension à vos contenus vidéo. Télécharger l'app gratuite Reverse: Video Reverser

AudioKit Retro Piano (App, iPhone / iPad, v1.4, 105 Mo, iOS 13.0, Audiobus Pty Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Un superbe piano rétro de poche qui peut sonner Lo-Fi ou même moderne et net. Il s'intègre parfaitement dans un mix ou s'utilise seul.

Vous pouvez même l'utiliser avec un clavier MIDI ou un hôte iOS.



Créez facilement des sons lo-fi et rétro ! Télécharger l'app gratuite AudioKit Retro Piano

Tik Watch (App, iPhone / iPad, v4.1, 23 Mo, iOS 14.0, BEST SOCIAL APPS DEVELOPMENT L...) passe de 0,99 € à gratuit. Tik Watch est une application incontournable pour les fans de TikTok. Pour les créateurs, elle propose un éditeur vidéo avec des outils avancés pour un rendu professionnel, ainsi qu'un générateur de hashtags pour améliorer la visibilité des vidéos. Pour les consommateurs, l'application permet d'accélérer ou ralentir les vidéos et de passer automatiquement à la suivante. Sur Apple Watch, l'app offre la possibilité de consulter les meilleurs utilisateurs et vidéos, avec une option pour visionner les vidéos directement sur la montre. Télécharger l'app gratuite Tik Watch

Promotions iOS :

A Good Snowman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 209 Mo, iOS 6, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. A Good Snowman Is Hard To Build est un jeu de puzzle captivant où vous jouez le rôle d'un monstre qui assemble des bonhommes de neige. Il se distingue par ses graphismes adorables de Benjamin Davis et une bande sonore envoûtante composée par Priscilla Snow, avec des énigmes finement élaborées par Alan Hazelden, sans achats intégrés ni publicité.

Ce jeu a été largement récompensé, apparaissant dans la liste des 10 meilleures applications de 2016 de TIME Magazine et recevant le prix du Meilleur Design de Personnage lors de l'Intel Level Up 2014. Télécharger A Good Snowman à 1,99 €

Cosmic Express (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 196 Mo, iOS 6.0, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Cosmic Express est un jeu de puzzle où vous devez organiser le trajet du train pour la colonie spatiale la plus maladroite de l'univers, créé par les développeurs de A Good Snowman Is Hard To Build et illustré par Tyu de Klondike. Avec son esthétique mignonne, il est plus difficile qu'il n'y paraît et vous offrira des heures de plaisir frustrant à travers des centaines de niveaux. Un précurseur, bien avant Monument Valley. Télécharger Cosmic Express à 1,99 €

Sokobond (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v2.0.3, 248 Mo, iOS 12.0, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 2,99 €. Sokobond est un jeu de puzzle élégant et minimaliste, fondé sur des principes scientifiques, conçu par le créateur de Cosmic Express et A Monster's Expedition. Résolvez plus de 100 niveaux en formant des molécules, accompagné par la magnifique bande-son d'Allison Walker. Bien que les graphismes soient splendides et minimalistes, aucune connaissance en chimie n'est requise pour profiter du jeu. Télécharger Sokobond à 2,99 €

Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.83, 227 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume ! On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 1,99 €

Through the Darkest of Times (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.11, 721 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €. Les temps les plus sombres est un jeu de stratégie où vous prenez la tête d'un groupe de résistance à Berlin en 1933, composé de juifs, de catholiques, de communistes et de patriotes, luttant contre le régime nazi au péril de leur vie. Ce jeu met en exergue les défis et les sacrifices de la résistance face à l'oppression nazie, dans un contexte historique poignant. Votre mission est de frapper le régime en employant la ruse et la stratégie, avec un scénario captivant et une profondeur stratégique comme points forts. Télécharger Through the Darkest of Times à 0,99 €

Hero Emblems II (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.08, 544 Mo, iOS 10.3, HeatPot Games Ltd.) passe de 6,99 € à 3,99 €. Hero Emblems est un match-3 avec des éléments de jeu de rôle qui vous met aux commandes d'une équipe de quatre aventuriers qui vont se lancer dans une quête visant à sauver une princesse kidnappée et à trouver une plante qui permettra de soigner son père, le Roi, blessé lors d'une attaque. Le deuxième opus reprend tout cela, mais avec de nouvelles mécaniques, une bande-son encore plus belle et des graphismes largement améliorés.



Le tout est à moitié prix ! Télécharger Hero Emblems II à 3,99 €

The Almost Gone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 317 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 3,99 € à 0,99 €. Ce jeu est une vraie œuvre d'art. Avec un design de jeu impeccable, des puzzles captivants et une bande-son émotive, il mérite vraiment d'être découvert. La fin peut sembler ambiguë, mais elle justifie pleinement le prix, surtout quand il est en promotion.

Entre la vie et la mort, dans la solitude, vous révèlerez des vérités choquantes qui ont façonné votre destin. Au-delà des apparences trompeuses des maisons de banlieue, explorez une histoire contemporaine riche, écrite par un auteur récompensé. Télécharger The Almost Gone à 0,99 €