Bons plans iOS : Raanaa, Cribbage HD, Orbital Invaders, Golfing Over It et Pixel One

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 8 promos avec notamment Raanaa, Cribbage HD, Orbital Invaders, Golfing Over It et Pixel One. L'occasion d'économiser 31€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Raanaa (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.7.314, 239 Mo, iOS 12.0, Miksapix Interactive AS) passe de 0,99 € à gratuit. Raanaa est une chamane courageuse qui utilise ses pouvoirs mystiques et sa robe magique pour sauver les mondes spirituels inspirés de la mythologie sâme. Elle fait équipe avec les dieux pour combattre les esprits sombres et rétablir l'équilibre afin de protéger l'humanité. Grâce à ses sauts, ses vols planés et ses capacités d'envol, elle navigue dans des paysages flottants et recueille des essences spirituelles pour débloquer de puissantes pierres de Sieidi et progresser dans chaque royaume.





Tous les DLC sont gratuits également. Télécharger le jeu gratuit Raanaa





Cribbage HD (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v3.7.7, 126 Mo, iOS 15.6, WildCard Classics Inc) passe de 6,99 € à gratuit. Jouez au jeu de cribbage le plus apprécié de l'App Store en ligne avec vos amis ou n'importe qui dans le monde ! Avec une action fluide, ce jeu est intuitif et facile à jouer pour les joueurs novices et expérimentés.



Vous êtes novice en matière de cribbage ? Cribbage HD vous aide à chaque étape. Utilisez les indices pour développer vos compétences et votre stratégie. Il se joue avec un jeu de 52 cartes normales où les cartes de 2 à 10 valent leur valeur nominale, les as valent 1 et les valets, dames et rois valent 10. L'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes.



Télécharger le jeu gratuit Cribbage HD





Orbital Invaders (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.8.6, 144 Mo, iOS 11.0, Alexandr Lobanov) passe de 0,99 € à gratuit. Orbital Invaders est un jeu d'arcade de science-fiction au rythme effréné dans lequel vous pilotez un vaisseau spatial pour défendre l'orbite contre des vagues d'ennemis, notamment des astéroïdes, des vaisseaux spatiaux, des mines et des boss gigantesques. Réagissez et prévoyez les attaques ennemies pour gagner les batailles, améliorez vos armes et déployez des bombes et des boosters dans les moments critiques. Grâce aux commandes à double stick pour se déplacer et viser, les joueurs traversent des niveaux difficiles, collectent des points et gagnent des vies supplémentaires. Sauvez la planète et protégez l'orbite dans ce jeu de tir palpitant ! Télécharger le jeu gratuit Orbital Invaders





Applications gratuites iOS :

Playlist Extractor (App, iPhone / iPad, v1.1, 30 Mo, iOS 12.0, Mohit Khanna) passe de 0,99 € à gratuit. Playlist Extractor est un convertisseur de liens vidéo en listes de lecture vidéo.

Vous pouvez charger un fichier texte dans cette application, puis l'application créera une liste de lecture des liens vidéo dans l'application, et vous permettra de visualiser la liste de lecture sur la vidéo. Vous pouvez également enregistrer les listes de lecture vidéo dans cette application et lire chaque vidéo séparément ou au format liste de lecture sur YouTube par exemple. Télécharger l'app gratuite Playlist Extractor





Pixel One (App, iPhone / iPad, v1.0.10, 120 Mo, iOS 14.2, Junbin Cai) passe de 0,99 € à gratuit. Pixel One est une application créative spécialement conçue pour les amateurs de pixel art. L'app propose un ensemble complet d'outils de dessin, y compris un crayon, une gomme, un seau de peinture, un remplacement de couleur, un sélecteur de couleur, une ligne, un rectangle et un cercle, pour répondre à vos divers besoins. Grâce à une interface simple et directe, vous pouvez vous concentrer sur la création et libérer votre créativité sans limites. Télécharger l'app gratuite Pixel One





Promotions iOS :

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.3.2, 1,9 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 5,99 €. Dead Cells de Motion Twin est l'un des meilleurs portages mobiles de ces dernières années. Il a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 5,99 €





Skul: The Hero Slayer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,7 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 5,99 €. Skul est un jeu d'action rogue-lite au rythme effréné dans lequel perdre la tête est fortement encouragé ! Avec 100 personnages jouables dotés de capacités uniques et une tonne d'objets pouvant créer des synergies incroyables, les combats promettent d’être explosifs. L'un des meilleurs titres du genre, vu il y a quelques jours sur notre blog Apple. Télécharger Skul: The Hero Slayer à 5,99 €





Not Another Weekend (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.12, 264 Mo, iOS 12.4, Dionous Games) passe de 4,99 € à 2,99 €. Plongez dans l’aventure pixel art la plus loufoque avec Mike Melkout, un groom d'hôtel au plan étrange : vider l’établissement en un week-end ! Ce jeu d’aventure humoristique en point 'n' click, situé dans les années 80, est un hommage à la culture pop de l’époque. Télécharger Not Another Weekend à 2,99 €





The Room Two (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 414 Mo, iOS 7.0, Fireproof Studios Limited) passe de 1,99 € à 0,99 €. Tout comme son grand frère, The Room Two nous propulse dans une histoire mystérieuse, à base de recherches à la limite entre sciences et mysticisme. Un chef-d’œuvre où il faudra comprendre le mécanisme et ouvrir l'objet !

Son gameplay original et bourré de surprises assure au joueur un défi permanent. Sa réalisation le rend encore plus attachant et donne l'impression d'avoir ouvert une porte sur un autre monde à la fois fantastique et pourtant tellement réaliste. Télécharger The Room Two à 0,99 €





Majotori (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v2.3.7, 125 Mo, iOS 11.0, Alvaro Mahillo Sanchez-Mateos) passe de 2,99 € à 0,99 €. Si vous faites un vœu très difficile, Lariat la sorcière peut apparaître et vous proposer de le réaliser si vous gagnez une partie de jeu-questionnaire, mais si vous perdez, quelque chose de mauvais peut arriver à la place. Combien de vies votre ignorance va-t-elle gâcher ?



Attention, c'est tout en anglais. Télécharger Majotori à 0,99 €





Wings of Glory (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.0, 535 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) passe de 9,99 € à 5,99 €. Prenez le contrôle des cieux dans des combats aériens tactiques ! Envolez-vous avec Wings of Glory, l’adaptation numérique du célèbre jeu de plateau d'Ares Games consacré aux batailles aériennes ! Nous sommes en 1917. Au-dessus de l’Europe, des biplans colorés percent la brume tandis que, plus bas, de nombreux jeunes hommes se battent dans les tranchées. Devenez un as de l'aviation dans Wings of Glory, un jeu qui propose un système de combat aérien fluide et immersif, pour des affrontements multijoueurs sur table et sur plusieurs plateformes. Télécharger Wings of Glory à 5,99 €





Root (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.31.4, 401 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 5,99 €. Découvrez l’adaptation numérique du célèbre jeu de plateau Root. Ce jeu d'aventure et de stratégie oppose 2 à 4 joueurs dans une lutte pour la domination d'une vaste forêt. La redoutable Marquise de Chat a pris le contrôle de la forêt pour en exploiter les ressources. Sous son règne, les créatures de la forêt se sont unies pour former une Alliance, déterminée à renverser le pouvoir des chats. Cette Alliance pourra compter sur les Vagabonds, des personnages agiles capables de se glisser dans les zones les plus périlleuses de la forêt pour les soutenir dans leur quête de liberté.







4o Télécharger Root à 5,99 €