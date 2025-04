Bons plans iOS : Juice Watch, Absolute Drift et Taijitu

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Juice Watch, Absolute Drift et Taijitu. L'occasion d'économiser 41€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

One Hit. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.2, 11 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 2,99 € à gratuit. One Hit est un jeu très prenant. Votre tâche consiste à atteindre les cibles qui tournent. Cela semble facile, non ? Mais vous n'avez qu'un seul tir ! Si vous ratez un tir, le jeu est terminé.



Essayez de battre votre meilleur score et défiez vos amis sur Game Center ! Télécharger le jeu gratuit One Hit.

Taijitu (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.23, 46 Mo, iOS 11.0, particlemade) Taijitu est un jeu de puzzle inspiré du Yin et Yang, où l’écran est divisé en deux par une ligne blanche, et l’objectif est de faire pivoter des formes pulsantes en tapant dessus pour équilibrer les couleurs de chaque côté, évitant ainsi les doublons de couleur d’un même côté. Salué pour ses visuels magnifiques, ses transitions fluides et sa musique apaisante, ce titre sans limite de temps offre une expérience méditative et intuitive, combinant géométrie et harmonie, et a été distingué par Apple parmi les meilleurs nouveaux jeux. Télécharger Taijitu à 1,99 €

Applications gratuites iOS :

Juice Watch (App, iPhone, v2025.2, 10 Mo, iOS 15.0, Ganotis Holdings, Inc.) passe de 6,99 € à gratuit. Juice Watch est une application simple qui permet de surveiller le niveau de batterie de votre iPhone depuis une complication sur l’Apple Watch et d’envoyer des notifications personnalisées (entre 50 % et 100 %) lorsque la montre ou l’iPhone atteint un certain seuil de charge. Elle offre également la possibilité de vérifier la batterie de la montre depuis l’iPhone, avec des mises à jour périodiques toutes les 5 à 60 minutes, et prend en charge diverses complications pour afficher les deux appareils sur un même cadran. Télécharger l'app gratuite Juice Watch

Tableau Périodique 2025 (App, iPhone / iPad, v3.2.23, 71 Mo, iOS 16.1, Nikita Chernykh) L’application Tableau Périodique, gratuite sur iPhone, propose une version interactive et approuvée par l’UICPA du tableau périodique ainsi qu’un tableau des solubilités, rendant l’apprentissage de la chimie plus efficace grâce à des outils technologiques adaptés aux élèves modernes. Elle offre des informations mises à jour sur chaque élément chimique avec illustrations, liens vers Wikipédia, un moteur de recherche précis et la possibilité de trier les éléments en 12 catégories (actinides, gaz nobles, métaux, etc.), affichés en surbrillance dans l’interface principale. Télécharger l'app gratuite Tableau Périodique 2025

Promotions iOS :

Descenders (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.6, 2,5 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 11,99 € à 2,99 €. Descenders est un jeu de descente VTT dont le terrain est généré aléatoirement, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Un superbe jeu qui écrase la concurrence grâce à un gameplay savamment travaillé, mais aussi pour son ambiance immersive.



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant, Descenders arrive à nous captiver avec les sensations qu'il offre dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Les fans de descentes peuvent le télécharger sans risque ! Télécharger Descenders à 2,99 €

Absolute Drift (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.11, 390 Mo, iOS 7.0, Noodlecake) passe de 2,99 € à 0,99 €.

Absolute Drift vous invite à maîtriser l’art du drift à travers un entraînement en parcours libre et des événements exigeants comme Driftkhana et Drift de montagne, dans un style visuel inspiré de Mirror’s Edge et un gameplay ultra-précis Avec 6 voitures personnalisables, 34 niveaux répartis sur 3 modes, 5 zones thématiques uniques, des défis variés et plus de 3 heures de musique électronique, cette Zen Edition offre une expérience complète pour les amateurs de drift. Télécharger Absolute Drift à 0,99 €

Bob l'éponge: The Cosmic Shake (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 1,5 Go, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. Dans "Cosmic Shake", Bob l'éponge et Patrick utilisent des larmes de sirène pour réaliser leurs vœux, ce qui entraîne l'ouverture de portails vers des mondes variés comme ceux des chevaliers, cow-boys, pirates, et escargots préhistoriques, avec Bob l'éponge gérant ces aventures grâce à des costumes cosmiques. Le jeu offre de nouvelles compétences, plus de 30 costumes, des voyages dans 7 mondes imaginaires, et des dialogues amusants entre Bob l'éponge et ses amis. Un jeu très sympathique ! Télécharger Bob l'éponge: The Cosmic Shake à 1,99 €

Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 614 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 3,99 € à 0,99 €. Un jeu d'arcade unique qui mélange course, histoire, rythme et casse-têtes !



Dans Summer Catchers, une aventure épique attend sur la route. Au volant d’une voiture en bois, il s’agit de voyager vers des contrées lointaines et mystérieuses, peuplées de créatures étranges et animées par des courses palpitantes, afin de savourer pleinement l’été. Des rencontres avec de nouveaux amis et la découverte de secrets pourraient également ponctuer ce périple, à l’image d’une véritable expérience de vie. Une belle expérience à prix canon. Télécharger Summer Catchers à 0,99 €

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 8,99 € à 3,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice profitant des systèmes d'aide à la conduite ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 3,99 €

Distant Suns 5 (App, iPhone / iPad, v5.0.6, 815 Mo, iOS 14.0, Mike Smithwick) passe de 3,99 € à 0,99 €. Distant Suns offre une expérience réaliste et facile d’accès pour explorer le ciel nocturne depuis 1985, avec plus de 18 millions d’étoiles, des constellations détaillées et des images de la NASA, sans nécessiter de connexion Internet. Récompensée et plébiscitée, cette application permet d’observer le cosmos depuis la Terre ou le système solaire, avec des fonctionnalités comme le suivi GPS, la météo quotidienne et des événements astronomiques locaux via le réseau Night Sky de la NASA. Télécharger Distant Suns 5 à 0,99 €