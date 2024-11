Bons plans iOS : Assassin's Creed Mirage, Street Kart Racing et Pros n Cons

Les bons plans iOS du jour : 1 application gratuite, 4 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Assassin's Creed Mirage, Street Kart Racing et Pros n Cons. L'occasion d'économiser 45€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Assassin's Creed Mirage (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.3.0, 5,7 Go, iOS 17.4, Ubisoft) L'achat in-app passe à 19,99 € au lieu de 49,99 €.



Dans Assassin's Creed Mirage, le jeu AAA d'Ubisoft, vous incarnez Basim, un voleur agile hanté par des visions troublantes, en quête de réponses et de justice. Après avoir commis un acte de vengeance sanglant, Basim s’enfuit de Bagdad pour rejoindre les rangs d'une ancienne organisation, Ceux qu'on ne voit pas. Le portage sur mobile est superbe et immersif, avec des graphismes qui rivalisent avec ceux des consoles de salon, grâce aux nouvelles capacités matérielles d'Apple. Il nécessite un iPad avec puce M1 ou supérieure, ou un iPhone 15 Pro ou supérieur. Notre test devrait vous convaincre, surtout que la première partie du jeu est accessible gratuitement. Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage





Street Kart Racing (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.8.2, 1,2 Go, iOS 15.2, Fat Cigar Productions Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Street Kart Racing est le jeu de karting numéro un sur mobile, offrant une compétition intense et des sensations de course réelles à des vitesses pouvant atteindre 80 mph. Testé par des champions du monde, il combine une physique réaliste avec une expérience de course sans assistance, vous mettant au défi de gravir les échelons du karting jusqu'à devenir champion mondial. Le jeu propose des championnats hebdomadaires en quatre niveaux, des courses multijoueur et solo sur des circuits authentiques, et a été salué par des pilotes de karting, de rallye et de MotoGP. Télécharger le jeu gratuit Street Kart Racing





Omega Knockout (Jeu, Action / Sports, iPhone, v1.23, 645 Mo, iOS 16.0, Pixel Dynamite) passe de 5,99 € à gratuit. Il passe gratuit pour permettre de le tester. Ensuite, il faut payer un achat intégré à 5,99 €.



Omega Knockout plonge les joueurs dans une nostalgie rétro avec une expérience de boxe arcade en 16 bits. Le jeu capture l'essence de l'âge d'or des jeux d'arcade en offrant un gameplay dynamique où chaque combattant possède son propre style de combat et des mécaniques spéciales distinctes. Les power-ups jouent un rôle crucial, introduisant des mécaniques de jeu variées qui permettent aux joueurs d'ajuster leur stratégie pour s'adapter à chaque adversaire. Plusieurs modes de jeu sont disponibles pour compléter ce titre intéressant. Télécharger le jeu gratuit Omega Knockout





Chroma Knight (Jeu, Aventure, iPhone, v1.3, 8 Mo, iOS 15.0, Thiago Dias) passe de 0,99 € à gratuit. Chroma Knight est un jeu d'action en pixel art où vous incarnez un guerrier en mission pour vaincre des monstres hauts en couleur. Affrontez des slimes polymorphes qui changent de couleur et de niveau de difficulté au fur et à mesure de votre progression, tout en évitant les attaques des fantômes volants. Améliorez votre équipement chez le marchand pour obtenir des armes puissantes et exécuter des combos aériens dévastateurs.



Un jeu à l'esprit rétro qui pourrait plaire. Télécharger le jeu gratuit Chroma Knight





Applications gratuites iOS :

Pros n Cons (App, iPhone / iPad, v2.2.1, 9 Mo, iOS 12, Mikhail Akopov) passe de 4,99 € à gratuit. Pros n Cons est une application simple et efficace pour aider à prendre des décisions. Elle permet de lister et évaluer les facteurs de décision et les options disponibles, puis trie ces options en fonction de leur score. Après un départ mitigé, l'app a été mise à jour pour faciliter son utilisation. Télécharger l'app gratuite Pros n Cons





Promotions iOS :

LEGO® Bricktales (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8, 967 Mo, iOS 16.0, Thunderful Publishing AB) passe de 5,99 € à 0,99 €. Très apprécié, le jeu LEGO Bricktales est désormais disponible à prix réduit pour construire des univers brique par brique en 3D. Mais surtout, plus que le jeu physique classique, ici LEGO propose des niveaux avec des casse-têtes à résoudre. Chaque problème a une solution constructive. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions et débloquez de nouveaux contenus. Télécharger LEGO® Bricktales à 0,99 €





Door Kickers: Action Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 112 Mo, iOS 8.1, KILLHOUSE GAMES SRL) passe de 3,99 € à 0,99 €. Door Kickers: Action Squad est un jeu d'action rétro à défilement horizontal qui vous fait incarner un agent du SWAT, envoyé s'occuper des méchants dans la ville de Nowhere City aux USA. Choisissez votre équipement, puis défoncez les portes à un rythme effréné. Réagissez et adaptez-vous au quart de tour, et si nécessaire, recommencez la partie, encore et encore. Maîtrisez le recul et le temps de recharge de vos armes, jouez avec les distances et les abris à votre avantage et utilisez vos capacités stratégiques en jeu pour utiliser les trousses de soins ou les recharges au moment opportun. À moins que vous ne préfériez garder vos points et libérer votre coup ultime pour finir la dernière salle plus aisément. Télécharger Door Kickers: Action Squad à 0,99 €





The Lions Song (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 100 Mo, iOS 8.0, Mipumi Games) passe de 5,99 € à 1,99 €. The Lion's Song est un jeu d'aventure épisodique développé par Mi'pu'mi Games, se déroulant au début du XXe siècle en Autriche. Chaque épisode suit un personnage différent, explorant leurs luttes personnelles pour trouver inspiration et créativité. Les choix du joueur influencent non seulement l'épisode actuel mais aussi l'arc narratif global du jeu. Le jeu, acclamé par la critique, propose une immersion profonde dans les vies de ses personnages, avec des graphismes et une narration remarquables. Télécharger The Lions Song à 1,99 €





Say No! More (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 891 Mo, iOS 13.0, Thunderful Publishing AB) passe de 6,99 € à 0,99 €. Say No! More, un jeu du Studio Fizbin, propose une expérience unique où le joueur incarne un stagiaire dans un monde qui dit toujours « OUI », et doit sauver le monde en disant « NON ! ». Utilise des contrôles simples pour naviguer dans des bureaux, criant « NON ! » de diverses manières pour repousser les demandes absurdes. Le jeu offre des actions surprises pour affaiblir les adversaires avant de lancer un « NON ! » dévastateur. Avec son style rétro des années 90, des graphismes colorés, et une bande-son jazzy, ce jeu aborde avec humour et profondeur des thèmes comme l'étiquette sociale et les relations de travail. Télécharger Say No! More à 0,99 €





This is the Police (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 8.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 1,99 €. This Is the Police vous plonge dans l'univers corrompu de Freeburg en incarnant Jack Boyd, le directeur de la police, dans un récit de 180 jours où chaque décision peut mener à la fortune ou à la ruine. Gérez vos équipes, réagissez à des crises, et naviguez dans un réseau de crime et de politique locale où le maire et la mafia jouent un rôle clé. Chaque choix vous confronte à des dilemmes moraux et des conséquences irréversibles, influençant votre retraite. Votre objectif : accumuler 500 000 $ avant de prendre votre retraite, tout en jonglant entre enquêtes, gestion de budget, et négociations avec des criminels. Un titre qui vaut le détour. Télécharger This is the Police à 1,99 €





Adventure Pinball (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 77 Mo, iOS 12.0, Game Stew) passe de 1,99 € à 0,99 €. Dans Adventure Pinball vous êtes un héros en mission pour affronter la force obscure dans un univers fantastique de flipper. Le jeu fusionne le gameplay du flipper avec des éléments d'aventure et de RPG, vous proposant de sauver un monde dominé par la Dark Queen. 3 tables, des mini-jeux et des boss ! Télécharger Adventure Pinball à 0,99 €