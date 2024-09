Sorties jeux : Assassin's Creed Mirage, Quetzal, Skul The Hero Slayer et Star Wars Hunters

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Assassin's Creed Mirage, Quetzal, Skul: The Hero Slayer et Star Wars: Hunters. Du lourd juste avant la WWDC 24 !



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Assassin's Creed Mirage (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.9, 4,7 Go, iOS 17.4, Ubisoft) Dans Assassin's Creed Mirage, le jeu AAA d'Ubisoft, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. Le portage est à la magnifique et immersif, les graphismes n'ayant rien à rien envier aux consoles de salon grâce aux nouvelles capacités matérielles d'Apple. Il faut un iPad M1 ou supérieur, ou un iPhone 15 Pro ou supérieur. Notre test de ce matin devrait vous donner envie, d'autant que la première partie du jeu est gratuite. Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage





MAZAICA (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.04, 394 Mo, iOS 12.0, Michal Pawlowski) Tracez la ligne à partir d'un chiffre pour prolonger la ligne et fusionner les blocs dans ce jeu de puzzle amusant. Développez tous les chiffres pour passer le niveau, en reliant les points avec des lignes colorées dans ce puzzle de blocs captivant. Utilisez les indices, la déduction, l'anticipation et la pensée analytique logique pour maîtriser les jeux de chiffres et relier tous les chiffres.



Avec des règles simples, une atmosphère relaxante et facile à prendre en main, et une jouabilité sans fin, ce jeu offre un mélange parfait de défi et de divertissement. C'est comme si le démineur s'était écrasé sur le sudoku, créant une fusion entre le dessin de ligne et la mécanique des nombres, inspirée par le meilleur des jeux de puzzle japonais. Télécharger le jeu gratuit MAZAICA





Pocket Kickball (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.7, 306 Mo, iOS 12.0, SnowDay Software) Dans ce jeu de football, débloquez de nombreux terrains, modes de jeu, ballons, skins de personnages, chapeaux et personnalisations pour votre chambre. Frappez la balle dans des mini-jeux sur divers terrains intérieurs et extérieurs. Profitez de dizaines de personnages et d'éléments de personnalisation à débloquer, ainsi que de nouveaux contenus ajoutés régulièrement. Télécharger le jeu gratuit Pocket Kickball





Quetzal (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.140, 256 Mo, iOS 12.0, Sandbag Games) Quetzal est le jeu de cartes à collectionner ultime inspiré par la mythologie aztèque.



Plongez dans des duels au tour par tour uniques, offrant une grande profondeur stratégique et divers styles de jeu. Les divinités aztèques et les créatures légendaires apportent de l'originalité, tandis que vous pourrez renforcer vos cartes pour accroître leur puissance et améliorer votre base pour obtenir plus de butin et débloquer de nouveaux modes de jeu.



Jouable hors ligne, Quetzal séduira les amateurs de jeux de cartes à collectionner classiques comme Pokémon et Yu-Gi-Oh! Télécharger le jeu gratuit Quetzal





Star Wars: Hunters (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,2 Go, iOS 13.0, Zynga Inc.) Après la chute de l'Empire Galactique, les projecteurs se sont braqués sur The Grand Arena on Vespaara où les survivants et autres héros peuvent briller dans toute la galaxie. Combats et spectacles, Star Wars: Hunters est l'écrin où se font les légendes. Un jeu de tir en arène dans l'univers de la guerre des étoiles, c'est probablement le rêve de nombreux joueurs qui se réalisent. Comme vu il y a quelques semaines, ce concurrent de Fortnite et autre Battle Royale a de sérieux atouts pour lui, comme sa réalisation, son gameplay nerveux et son ambiance inimitable. Télécharger le jeu gratuit Star Wars: Hunters





Nouveaux jeux payants iOS :

Chess Twist (Jeu, Éducation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 96 Mo, iOS 13.0, GUILLAUME JACQUES FRADIN) Un jeu d'échecs sur des plateaux générés de manière procédurale, où les lignes droites se courbent et les diagonales s'emboîtent. Mêmes règles, champ de bataille différent. Les opportunités de nouvelles stratégies sont cachées à la vue de tous. Les verrez-vous avant votre adversaire ? Télécharger Chess Twist à 7,99 €





Metaverse Keeper (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 10.0, Electronic Soul) « Metaverse Keeper » est un jeu d'aventure multijoueur qui combine des éléments de roguelike. Les joueurs et leurs coéquipiers ne se contentent pas d'affronter une variété de monstres, ils s'enfoncent également dans la forteresse du seigneur démon, collectant diverses ressources, développant les talents des personnages et renforçant leurs propres capacités. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les défis deviennent de plus en plus variés et intenses, avec une allocation de ressources limitée, des pressions environnementales et des monstres encore plus féroces, rendant chaque aventure palpitante et intense ! Déjà vu sur Switch, un très bon titre. Télécharger Metaverse Keeper à 2,99 €