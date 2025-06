Le retour de Battle Nations près de 10 ans après son départ de l'App Store !

Battle Nations, un jeu de stratégie militaire au tour par tour initialement développé par Z2Live, que l'on a vu plus d'une centaine de fois sur iSoft pour ses mises à jour et / ou baisses de prix, a cessé ses activités le 28 septembre 2016. Mais il y a quelques jours, une refonte intitulée Battle Nations Rewritten, a été publiée sur les boutiques de jeux mobiles, créée par Madrona Games, un studio formé par des fans dévoués. Cette renaissance ramène le jeu tant aimé à la vie, préservant son héritage pour les joueurs de retour et une nouvelle génération. Encore une fois, vous êtes les premiers avertis sur iPhoneSoft.

Battle Nations à la sauce 2025

L’héritage du jeu

Sorti à l’apogée des débuts du jeu mobile, en 2011, Battle Nations se distinguait en offrant une expérience de stratégie complexe qui rivalisait avec des titres plus simples comme Angry Birds, Jetpack Joyride ou Subway Surfers. Son mélange de construction de ville et de combats tactiques sur grille a captivé les amateurs de stratégie, favorisant des communautés qui collaboraient sur des raids et des conquêtes (après la version 2.9). Le retour du jeu marque une réalisation significative, car le code source original a été en grande partie perdu, obligeant Madrona Games à le reconstruire de toutes pièces.

La renaissance

Madrona Games a dû surmonter des obstacles importants pour relancer Battle Nations. L’équipe a passé des années à naviguer dans des négociations juridiques avec King, l’éditeur original du jeu, acquis par Activision Blizzard en 2015, puis par Microsoft en 2022. Obtenir les droits d’utilisation de la marque Battle Nations a été une sacré victoire, surtout compte tenu de l’historique de l’industrie du jeu vidéo à contester les projets de fans concernant la propriété intellectuelle. Pendant cette période, Madrona Games a perfectionné ses compétences en publiant Tank Tactics et en partageant des versions bêta avec les abonnés Patreon.

Le contexte du jeu

Battle Nations 2025 conserve le ton satirique de l’original, se moquant des thèmes impérialistes bien avant des jeux comme Helldivers 2. Les joueurs endossent le rôle du capitaine de la 95e Compagnie de Fusiliers, chargé par un empereur adolescent de sécuriser des ressources pour une super-arme sur un continent éloigné. Le récit oppose les joueurs à des rebelles, une faune agressive et des guerriers masqués qualifiés de « pillards », avec une écriture incisive qui souligne l’incompétence des alliés du protagoniste.

Un gameplay typique

Comme à l'origine, le gameplay combine simulation de construction de ville et batailles tactiques. Les joueurs développent des avant-postes en complexes militaires tentaculaires, gérant les ressources, construisant des installations et élargissant les lignes d’approvisionnement pour soutenir des unités de plus en plus puissantes. Les combats évoluent des simples fusiliers à des unités avancées comme des chars, des hélicoptères, et même des ajouts originaux comme des soldats zombifiés ou des mercenaires de Team Fortress 2, dont le retour est suggéré dans la refonte. Une planification efficace de la base est cruciale, tandis que le système de combat case par case récompense le déploiement stratégique des unités.

Caractéristiques marquantes

Le système de progression du jeu reste toujours aussi captivant, les joueurs débloquant de nouvelles unités et technologies à mesure que leurs avant-postes grandissent. Des moments mémorables incluent le déploiement de véhicules spécialisés comme le Véhicule de Reconnaissance, une unité blindée équipée de mitrailleuses jumelées, qui passe d’un atout décisif à un pilier des armées des joueurs. La possibilité d’apprivoiser une faune préhistorique, comme des mammouths et des raptors, ajoute une touche unique à la liste des unités.

Mises à jour futures et multijoueur

Bien que sa fiche App Store indique qu'il soit sorti en 2011, le jeu ayant été mis à jour sur le même compte développeur, Battle Nations Rewritten est encore très jeune et manque logiquement de certaines fonctionnalités multijoueurs de l’original, comme les guildes et les listes d’amis. Madrona Games s’est engagé à restaurer ces éléments dans de futures mises à jour, y compris des fonctionnalités collaboratives comme le partage de ressources et les frappes de boss, où les joueurs s’unissent pour vaincre des ennemis puissants et obtenir des récompenses. Des ajouts prévus incluent également de nouveaux arcs narratifs, des opérations saisonnières et des événements limités dans le temps pour maintenir la dynamique du jeu. Les fans comme nous sont aux anges.

Disponibilité et conclusion

Battle Nations Remake est disponible gratuitement sur l’App Store, le Google Play Store et Steam, correspondant à la disponibilité des plateformes de l’original. Le jeu invite les joueurs à construire des avant-postes, commander des armées et découvrir une version rafraîchie d’un classique de la stratégie mobile. Voilà qui m'a submergé de nostalgie, bien aidé par des graphismes haute définition qui correspondent aux iPhone modernes, d'autant que les achats intégrés ne sont pas indispensables, ce n'est pas un pay-to-win.



Mais Battle Nations est également le triomphe des fans, surmontant des défis juridiques et techniques pour ressusciter un jeu adoré. Son mélange de profondeur stratégique, de narration satirique et de contenu évolutif vont lui permettre de retrouver son public, tout en convaincant de nouveaux mobinautes. Un grand bravo aux développeurs !

Télécharger le jeu gratuit Battle Nations