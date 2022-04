Rovio lance Angry Birds Classics basé sur Unity et sans in-app ni pub

Angry Birds est certainement l'un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, avec différentes versions introduites depuis 2009. Le finlandais Rovio, la société à l'origine du jeu, propose désormais un come-back d'Angry Birds original en version premium sur l'App Store, avec un nouveau moteur, sans pub et sans achat in-app.

Rovio Classics: Angry Birds

Intégralement redesigné, Rovio Classics: Angry Birds est un remake fidèle du jeu Angry Birds original qui a conquis le monde entier !



La survie des Angry Birds est en jeu. Aidez-les à prendre leur revanche sur les vilains cochons qui ont volé leurs œufs. Utilisez le pouvoir unique de chaque oiseau pour détruire les défenses des cochons. L'expérience Angry Birds, c'est un gameplay basé sur les lois de la physique et des heures de rejouabilité. Chaque niveau peut être battu avec la bonne combinaison de logique, d'adresse et de puissance !

Un tout nouveau moteur pour Angry Birds

Comme l'a annoncé l'entreprise dans son communiqué, le jeu a été entièrement reconstruit avec le moteur Unity pour une expérience plus moderne et plus durable sur différents appareils et plateformes. Cependant, Rovio assure que la société a préservé tous les aspects du jeu Angry Birds original dans cette nouvelle version.



Le producteur exécutif du jeu, Sami Ronkainen, a déclaré :

Pendant que nous reconstruisions Angry Birds, nous avons pris grand soin de préserver la sensation du jeu Angry Birds original. Nous savons que nos fans sont exigeants et qu'ils sauront déceler les plus petites différences. Il était crucial de faire correspondre le gameplay et l'apparence du jeu à ceux de l'original.

Regardez la vidéo trailer pour vous rendre compte de la différence :

Le remaster est basé sur la version du jeu qui était disponible sur l'App Store jusqu'en 2012, avant qu'elle ne soit abandonnée. En 2019, Rovio a retiré le premier jeu Angry Birds de l'App Store, car il n'était plus compatible avec les appareils plus récents.

Terminé le freemium, place au premium

Ce qui est intéressant dans cette nouvelle version, c'est que, contrairement aux autres jeux Angry Birds, l'entreprise a décidé de revenir à ses racines en ce qui concerne le modèle économique. Au lieu d'un jeu freemium avec du contenu supplémentaire payant, Angry Birds Classics n'a pas d'achats in-app ou de publicités - comme au bon vieux temps. Il suffit de payer 1 euro pour en profiter.



Il convient de noter que l'année dernière, Rovio a lancé Angry Birds Reloaded en exclusivité sur Apple Arcade - qui est également une remasterisation du jeu original, mais avec de nouveaux personnages et des niveaux supplémentaires.



Voici les caractéristiques d'Angry Birds Classics :

Une expérience de tir à la fronde amusante et satisfaisante !

Jouez aux 8 épisodes originaux du Angry Birds de 2012 sur 390 niveaux !

Obtenez 3 étoiles dans tous les niveaux et partez à la chasse aux œufs dorés !

Tous les personnages classiques originaux tels que vous vous en souvenez !

Faites appel à l'Aigle Vaillant pour détruire les niveaux que vous avez du mal à terminer !

Pas d'achats intégrés !

Pas de pubs !



Une belle occasion de (re)découvrir Angry Birds sur iPhone ou iPad.

Télécharger Angry Birds Classics à 0,99 €