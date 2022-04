Le studio Rovio a dépassé les 5 milliards de téléchargements, merci Angry Birds

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Le studio derrière la saga Angry Birds, Rovio, a révélé qu'il avait dépassé les cinq milliards de téléchargements avec son portefeuille de jeux mobiles depuis qu'il a commencé à en publier en 2009. Un chiffre astronomique qui ferait rêver n'importe quel développeur.

Rovio reste le premier studio sur mobiles

Fondée en 2003, la société finlandaise a lancé le premier Angry Birds six ans plus tard. Ce fût l'un des premiers jeux mobiles à atteindre le milliard de téléchargements en 2021 et, aujourd'hui, les jeux de Rovio ont cumulé cinq milliards de téléchargements.



Si la majorité des titres du studio font partie de la franchise Angry Birds, Rovio a également développé un certain nombre d'autres jeux, dont Darkfire Heroes et Battle Bay, ainsi que des jeux basés sur une propriété intellectuelle établie, comme le défunt The Croods ou encore Moomin actuellement en phase de lancement.

La firme a déclaré dans un billet de blog :

Nous avons la chance que nos jeux aient été appréciés par des personnes dans presque tous les territoires du monde, et dans au moins une station spatiale internationale.

Les fans sont la raison pour laquelle nous faisons cela, et nous allons continuer à créer les jeux auxquels vous aimez jouer.

Pionnier du jeu mobile, Rovio ne montre toujours pas le moindre signe de ralentissement et a même récemment annoncé des revenus annuels de 326,6 millions de dollars pour 2021, soit une augmentation de 5,1 %. La firme a également récemment élargi ses horizons avec la création d'un nouveau studio de jeux mobiles à Toronto, au Canada.



Le dernier jeu de la série, Angry Birds Journey, a été lancé en janvier de cette année en revenant aux sources du gameplay. Sans oublier Angry Birds Classics qui est disponible depuis peu sur l'App Store dans un format premium à moins d'un euro, laissant de côté le freemium qui exaspère une majorité de joueurs. Un jeu complètement refait avec le moteur Unity qui nous a bien plu...

Télécharger Angry Birds Classics à 0,99 €