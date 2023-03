Subway Surfers vient de dépasser les 4 milliards de téléchargements dans le monde

C'est l'un des jeux incontournables de l'App Store qui a été l'un des premiers à miser sur le concept du "free-to-play". Grâce à cette approche, l'éditeur du jeu a réussi à attirer une masse de personnes dans le monde, ce qui permet aujourd'hui d'annoncer une statistique impressionnante de plus de 4 milliards de téléchargements à travers le monde !

Subway Surfers annonce un nouveau record de téléchargement

Le très célèbre jeu de course sans fin Subway Surfers a atteint la barre remarquable des 4 milliards de téléchargements, juste à temps pour son 11e anniversaire en mai, qui arrive à grands pas. Cette annonce intervient alors que la dernière mise à jour World Tour du jeu vient d'être publiée sur l'App Store et rencontre déjà un joli succès auprès de la communauté de joueurs.



Le développeur de Subway Surfer, SYBO Games, a dévoilé cette bonne nouvelle :

Après plus de dix ans de travail, nous sommes très fiers de l'équipe de SYBO qui a atteint la barre des 4 milliards de téléchargements et nous sommes reconnaissants à notre communauté mondiale de surfeurs qui sont restés fidèles au jeu tout au long du chemin. 2022 a été une année charnière pour Subway Surfers puisqu'il a été désigné comme le jeu mobile le plus téléchargé, et cette année, nous prévoyons de donner aux fans de nouvelles façons de s'engager avec la propriété intellectuelle.

Pourquoi un tel succès ?

Que ce soit SYBO Games ou d'autres studios qui ont misé sur le free-to-play avec des achats intégrés, ils vous le diront tous : il faut apporter des mises à jour et de manière régulière.

Selon le studio derrière Subway Surfers, la réussite d'un jeu gratuit est possible grâce à sa capacité à proposer des mises à jour cohérentes et du nouveau contenu. Cela permettra de maintenir l'intérêt du joueur, de créer du bouche-à-oreille et de constituer un engagement robuste.



On le voit, Subway Surfers a reçu une multitude de mises à jour sur iOS ces dernières années. Il y a eu Subway Surfers Winter Holiday, à Monaco, à Madagascar, à Havana, à Saint Petersburg, à Londres, à Rio de Janeiro... Dans une année, l'éditeur du jeu est capable de proposer une dizaine de mises à jour avec des corrections de bugs, mais aussi de nouveaux contenus qui changeront les décors.

Pour ceux qui n'ont jamais joué à Subway Surfers, il s'agit d'un jeu vidéo mobile du type "runner". Le joueur incarne un personnage qui court sur les voies d'un métro, évitant les obstacles et collectant des pièces de monnaie tout en étant poursuivi par un inspecteur de police et son chien. Les joueurs peuvent personnaliser leur personnage avec différents costumes et planches de surf.

