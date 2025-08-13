Maze Mice : un roguelike "bullet heaven" avec une touche originale

Découvrez Maze Mice, un prochain roguelike bullet heaven (le contraire de bullet hell où les balles pleuvent) où vous contrôlez une souris naviguant dans de périlleux labyrinthes, échappant à des prédateurs félins acharnés tout en maniant un arsenal d'armes. Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour une action palpitante, prévue pour une sortie en octobre 2025 !

Maze Mice joue la carte de l'originalité

Pour se démarquer, le monde Maze Mice ne bouge que lorsque vous vous déplacez, rappelant les mécaniques de distorsion temporelle du FPS Superhot. Ce rythme stratégique vous permet de planifier vos mouvements avec soin, mêlant la tension d'un jeu de labyrinthe comme Pac-Man à l'intensité d'un roguelike. En collectant des points, vous monterez de niveau, débloquant des améliorations pour ralentir les chats et prolonger votre course.

Maze Mice est un roguelite "bullet heaven" où le temps n'avance que lorsque vous vous déplacez. Récupérer des points, gagnez des niveaux, choisissez des améliorations et évitez les chats. Tout ça, à votre rythme.

Le style graphique du jeu et sa bande-son captivante, créés par le développeur à l'origine de Luck be a Landlord (la chance du locataire), en font une véritable expérience. L'expression "comme un rat dans un labyrinthe" prend un nouveau sens alors que vous déjouez vos poursuivants avec ruse et en répondant par la force.

Pour patienter

Quelques jeux similaires sur iPhone :

The Company Man – Un jeu d'action-plateforme où le temps ralentit lors de certaines actions, offrant une expérience stratégique proche de Superhot.

Pac-Man 256 – Une version moderne du classique jeu de labyrinthe, avec des labyrinthes sans fin et des power-ups pour échapper aux fantômes.

Gardez un œil sur Maze Mice, il sortira le 10 octobre prochain sur App Store et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu Maze Mice