Sorties jeux : GoGo Muffin, Infinity Nikki, Hot Wheels: Race Off+, PAC-MAN 256+ Shadow of the Depth

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Go Go Muffin x Maltese, Infinity Nikki, Hot Wheels: Race Off+, PAC-MAN 256+ et Shadow of the Depth.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Go Go Muffin x Maltese (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, , v1.0.6, 3,3 Go, iOS 11.0, X.D. Global) Dans les MMORPG classiques, la progression implique souvent de farmer et de tabasser sans relâche. Go Go Muffin renverse le concept en introduisant une fonction de combat automatique, ce qui rend le gameplay plus relaxe. Malgré son décor à la Ragnarok, le jeu conserve une ambiance légère avec Muffin, un chat joyeux, qui ouvre la voie. Les joueurs peuvent collectionner des animaux de compagnie, socialiser ou gagner passivement des récompenses tout en se prélassant, ce qui rend la fin du monde étonnamment confortable et agréable. Télécharger le jeu gratuit Go Go Muffin x Maltese

Infinity Nikki (Jeu, Aventure, , v1.0.1, 3,2 Go, iOS 15.0, INFOLD PTE. LTD.) Girls' Frontline 2: Exilium est un RPG stratégique, le cinquième de la saga, dans lequel vous commandez des poupées tactiques dans des zones post-apocalyptiques, en utilisant des armes personnalisables pour surmonter les défis. Enrichi par l'adoption du moteur Unreal Engine 5 pour un monde ouvert où l'habillage, l'exploration, et les aventures de Nikki et Momo dans Mirabilis se mélangent. Les tenues sont plus que de simples vêtements, offrant des capacités magiques pour naviguer et résoudre des énigmes dans ce monde plein de vie. De la pêche à la résolution de puzzles, le jeu propose une variété d'activités qui se combinent pour offrir une expérience immersive et diversifiée, où chaque tenue et interaction contribue à l'histoire et à l'exploration ludique. Télécharger le jeu gratuit Infinity Nikki



Hot Wheels: Race Off+ (Jeu, Course, , v1.0, 230 Mo, iOS 13.0, Hutch Games Ltd) Hot Wheels™ : Race Off+ offre une expérience de course palpitante avec 30 voitures Hot Wheels et 60 pistes variées. Déclenche des boosts, traverse des loopings et exécute des sauts impressionnants sur la légendaire piste orange. Améliore tes bolides, affronte tes amis et tous les joueurs du globe sur les classements du Game Center pour une dose d'adrénaline assurée !



Uniquement pour les abonnés à Apple Arcade. Télécharger le jeu Hot Wheels: Race Off+

PAC-MAN 256+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 183 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) PAC-MAN 256+ est une réinterprétation contemporaine du classique jeu de course infinie, fruit de la collaboration entre Bandai Namco Entertainment et Hipster Whale, les esprits derrière Crossy Road+ et Crossy Road Castle. Considéré comme l'un des meilleurs jeux Apple en 2015, il a été en lice pour les Game Awards et D.I.C.E. Awards dans les catégories Meilleur jeu mobile et Jeu mobile de l'année. Dans ce jeu, vous naviguez à travers des labyrinthes, esquivant des fantômes tout en échappant à un glitch menaçant qui dévore le niveau à votre suite. Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu PAC-MAN 256+

Barbie Color Creations+ (Jeu, , , v2.9.1, 682 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited) Barbie Color Creations+ est une plateforme créative et ludique destinée aux enfants, où ils peuvent concevoir et personnaliser des poupées, des vêtements et des accessoires à leur guise. Les enfants ont accès à une gamme d'outils pour ajuster les caractéristiques de leurs poupées, comme la peau, les yeux, les cheveux et le maquillage, ainsi que pour inventer des looks de mode. Avec des défis de création, des mini-jeux comme la cuisine ou la fabrication de bombes de bain, et des récompenses pour embellir un studio Barbie, l'application encourage la créativité à travers divers thèmes tels que l'espace, les animaux ou la mode.



Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Barbie Color Creations+

Boggle: Arcade Edition (Jeu, Mots, iPhone / iPad, v1.0, 376 Mo, iOS 13.0, Zynga Inc.) Cette nouvelle itération de Boggle vous offre l'opportunité d'affiner vos habiletés tout en vous divertissant. Lancez-vous dans des affrontements avec des amis ou d'autres joueurs en ligne, choisissez entre des règles traditionnelles ou des boosts pour pimenter la compétition. Pour les joueurs solitaires, un mode aventure vous permet de naviguer à travers différents arènes et de compléter des missions pour gagner des prix. Un mode entraînement est également disponible, avec des sessions dirigées par des coachs pour améliorer vos stratégies. Et chaque jour, participez aux défis quotidiens pour vous hisser dans le classement mondial.



Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Boggle: Arcade Edition

Shadow of the Depth (Jeu, Jeux de rôle / Action, , v1.0.3, 811 Mo, iOS 12.0, ChillyRoom)

Shadow of the Depth est un roguelike à la vue de dessus se déroulant dans un monde médiéval sombre. Jouez divers personnages, comme Arthur, un forgeron devenant vengeur, pour explorer des donjons, combattre des monstres, et découvrir des secrets dans des environnements aux lumières et ombres contrastées. Le jeu propose des combats rythmiques, plus de 140 compétences à combiner, et des donjons aléatoires à travers trois chapitres avec des boss épiques. Avec une esthétique dessinée à la main et un gameplay solo optimisé pour manette, Shadow of the Depth offre une expérience de jeu riche et personnalisable. Télécharger le jeu gratuit Shadow of the Depth

Nouveaux jeux payants iOS :

Eldrum: Black Dust (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.4, 112 Mo, iOS 15.5.0, Act None) Eldrum: Black Dust plonge les joueurs dans un monde fantastique sombre et sombre à travers un gameplay basé sur du texte, où chaque décision façonne l'histoire, offrant plusieurs fins et une expérience narrative riche qui fait écho à la profondeur de D&D et à l'interactivité des livres classiques de type « Choisissez votre propre aventure », tout en étant particulièrement accessible aux utilisateurs malvoyants. Par contre, tout est en anglais. Télécharger Eldrum: Black Dust à 9,99 €