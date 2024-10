Animal Crossing: Pocket Camp Complete prend date sur App Store et Play Store

Nintendo a annoncé qu'Animal Crossing : Pocket Camp Complete sera lancé sur iOS et Android le 3 décembre. Disponible au prix de lancement de 9,99 € jusqu'au 31 janvier 2025, le prix passera ensuite à 19,99 €. Mais, Animal Crossing n'était-il pas déjà disponible depuis des années sur mobile ?

Animal Crossing: Pocket Camp en version complète

Si, Animal Crossing était bien téléchargeable sur l'App Store et le Play Store depuis 2017, mais cette version free-to-play connait actuellement ses derniers moments de vie. Comme annoncé fin août, Nintendo va arrêter ce modèle économique et proposer une nouvelle version complète offrira une expérience hors ligne payante avec tous les objets et événements des sept années d'histoire du jeu. Il est important de noter que Pocket Camp Complete n'inclura aucun achat supplémentaire dans le jeu, offrant ainsi une expérience totalement autonome. Bien sûr, une option de transfert des données a été prévue, il suffira de se connecter avec son compte Nintendo.



La future application Animal Crossing offre donc une expérience de jeu complète, sans pub ni achat supplémentaire. On y retrouvera son espace préféré à personnaliser via 10 000 objets, divers mini-jeux et événements festifs, mais aussi quelques nouveautés spécifiques.



En effet, pour justifier le passage au premium, les développeurs ont ajouté :

CampiCartes : Élaborez votre carte de présentation pour échanger avec d'autres joueurs.

: Élaborez votre carte de présentation pour échanger avec d'autres joueurs. Mont Chanson : Ce nouveau point de rassemblement permet d’assister à des concerts avec les personnages rencontrés via CampiCarte.

: Ce nouveau point de rassemblement permet d’assister à des concerts avec les personnages rencontrés via CampiCarte. Coupons Complets : Ces récompenses permettent d’obtenir des objets limités lors des événements.

Date de lancement

Si vous êtes un fan du jeu, cochez la date du 3 décembre. D'ici-là, le titre est disponible en précommande sur iOS et Android.



Faire tourner un camping n'a jamais été amusant que dans Animal Crossing, où votre rôle de gestionnaire est loin d'être limité à un seul pan.

