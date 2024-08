Animal Crossing : Pocket Camp va fermer...et revenir en payant sur mobile !

Nintendo vient d'annoncer qu'Animal Crossing : Pocket Camp baissera le rideau le 28 novembre prochain, de quoi attrister les fans d'un titre paru il y a près de sept ans. Mais cette mauvaise nouvelle est accompagnée d'une lueur d'espoir, un nouveau jeu Animal Crossing.

Animal Crossing: Pocket Camp est mort, vive Animal Crossing: Pocket Camp

Pocket Camp a fait ses débuts sur iOS et Android fin 2017,, et il a depuis reçu de nombreuses mises à jour améliorant l'expérience et le contenu. Malgré une certaine popularité, Nintendo n'a jamais réussi à le monétiser correctement, c'est pourquoi, à partir du 28 novembre, vous ne pourrez plus jouer à cette version gratuite. Au lieu de ça, l'équipe proposera une nouvelle version d'Animal Crossing : Pocket Camp pour mobile avec report des sauvegardes. Il s'agira d'une version payante, sans les aspects sociaux du titre original. Il n'y aura pas d'abonnement optionnel, mais un achat unique.

En plus du transfert de données, le gameplay et les contrôles de base seront les mêmes que ceux d'Animal Crossing : Pocket Camp, assurent les développeurs. Cependant, comme cette application ne nécessitera pas de connexion en ligne continue, certaines fonctions qui requièrent cette connexion, comme les boîtes de marché, les cadeaux et la visite des campements d'autres joueurs, ne seront pas disponibles.



Consultez l'annonce de Nintendo ci-dessous :

We have an important announcement for everyone playing the Animal Crossing: Pocket Camp app. Please see the following page for details as well.https://t.co/JGacPgXFyo pic.twitter.com/RHZt5u7SPU — Pocket_camp (@Pocket_Camp) August 22, 2024

La date de sortie de l'application payante sera annoncée vers le mois d'octobre.

Si la disparition de la version gratuite d'Animal Crossing : Pocket Camp est regrettable, il est rare que Nintendo s'efforce de relancer l'intérêt, qui plus est avec un jeu payant sur mobile. Il sera intéressant de voir combien il sera vendu, alors que les fans de la marque nipponne attendent toujours de vrais jeux Mario et autre Zelda sur iOS et Android. Pas un ersatz de Mario Kart ou Super Mario...

Télécharger le jeu gratuit Animal Crossing: Pocket Camp