Mario Kart Tour n'ajoutera plus de nouveau contenu après le 4 octobre

Le jeu Mario Kart Tour de Nintendo n'aura plus le droit à de nouveau contenu après le "Battle Tour" du 4 octobre. Cette annonce sur X, qui révèle également les trois prochains circuits du jeu, confirme qu'il ne recevra plus de nouveaux planeurs, pilotes, parcours et karts. Une triste nouvelle, mais qui était attendue.

Mario Kart Tour fait un pas en arrière

Après des débuts encourageants, Mario Kart Tour avait rapidement perdu une partie des joueurs à cause à la fois d'un modèle économique discutable (free-to-play) et d'un gameplay trop simplifié. Dès lors, ses jours étaient comptés pour les analystes et autres experts. Le géant japonais confirme nos craintes en indiquant que les futurs circuits ne proposeront que le contenu des circuits précédents. Le jeu passera donc dans une sorte de mode maintenance, mais au moins, il continuera d'exister.



Regardez la dernière vidéo en date de Mario Kart Tour :

Mario Kart Tour a été lancé en septembre 2019, et a depuis ajouté une pléthore de nouveaux personnages et circuits, qui ont même fait leur entrée dans Mario Kart 8 Deluxe via le premier DLC payant du jeu sur Switch.



Cette nouvelle intervient environ un an après que le jeu a supprimé les éléments de gacha. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau contenu de Mario Kart Tour et le pass DLC pour Mario Kart 8 Deluxe se terminent à peu près en même temps, ce qui peut suggérer l'arrivée d'un Mario Kart 9 sur la Switch 2 prévue pour l'an prochain.

Si vous n'avez pas joué à Mario Kart Tour, il est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Avec sa très belle réalisation et son ambiance inimitable, MKT reste l'un des meilleurs jeux du genre sur mobile, avec des titres comme Disney Speedstorm et KartRider Rush.

