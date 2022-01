Mario Kart 9 pourrait prendre une nouvelle tournure sur Switch

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur la Nintendo Switch, et même l'un des titres les plus vendus de tous les temps, il est grand temps de proposer la suite. En effet, les joueurs commencent à se lasser, d'autant que MK8D est un portage du titre Wii U, avec quelques ajouts et améliorations au niveau du roster et du mode de combat. Mario Kart 8 est né en 2014, il est donc normal de parler de Mario Kart 9.

Mario Kart 9 se prépare activement

Sekan Toto, dans une interview pour Gamesindustry.biz, a affirmé que la suite de Mario Kart 8 Deluxe, provisoirement baptisée "Mario Kart 9", est en développement actif. Toto affirme que le nouveau jeu présentera une "nouvelle tournure", sans pour autant donner le moindre détail sur ce que cela signifie concrètement au niveau du contenu et / ou du gameplay.

Certains ont ouvertement exprimé leur intérêt pour une sorte de "Super Smash Kart", avec davantage de personnages issus d'autres franchises de jeux vidéo, à la Super Smash Bros. Ultimate. Toto note qu'il est possible que Nintendo puisse teaser ce jeu en 2022, un espoir pour tous les joueurs fans du plombier. Et des aficionados il y en a, puisque la saga Mario Kart a dépassé récemment les 100 millions de vente, un chiffre qui ne prend pas en compte Mario Kart Tour, la version mobile en demi-teinte.



Vous aimeriez voir quel type de changement dans Mario Kart 9 ? L'idée de Double Dash sur Gamecube était intéressante avec deux pilotes par véhicule...