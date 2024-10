L’Apple Vision Pro pourrait bientôt prendre en charge l’Apple Pencil

L’Apple Pencil a toujours été destiné pour l’iPad à la fois pour l’écriture, mais surtout pour le dessin. L’une des ambitions de la firme de Cupertino avec l’Apple Pencil serait de proposer une compatibilité avec le Vision Pro, ce qui offrirait aux utilisateurs un nouveau moyen d’interaction !

Et si c’était une bonne idée ?

Apple envisage d’étendre la compatibilité de l’Apple Pencil au-delà de l’iPad pour inclure également le Vision Pro. Jusqu’à présent, l’Apple Pencil était exclusivement lié à l’iPad, servant d’outil de prédilection pour les artistes, les designers… pour transformer leurs idées en réalité numérique. Avec l’arrivée de l’Apple Pencil sur visionOS, Apple va ouvrir de nouvelles avenues de créativité et d’interaction.



Selon des informations internes, une version spécifique de l’Apple Pencil est actuellement en phase de test chez Apple. Cette version serait optimisée pour visionOS pour permettre aux utilisateurs de tirer pleinement parti de ses capacités pour le dessin et la création. La perspective d’utiliser l’Apple Pencil avec le Vision Pro introduit une toute nouvelle dimension dans le domaine de la création numérique, offrant aux utilisateurs la possibilité de dessiner sur une surface plane, comme une table et de voir leurs créations prendre vie dans un environnement augmenté à travers visionOS. Des fonctionnalités avancées telles que la détection de pression et d’inclinaison, pourraient aussi être de la partie et offrir une expérience de dessin encore plus immersive.

Bien que les détails spécifiques restent encore flous, l’idée telle qu’elle est présentée dans le rapport ne semble pas mauvaise, au contraire elle est prometteuse. L’interopérabilité potentielle avec le Vision Pro promet de repousser les limites de la créativité numérique, en permettant aux utilisateurs d’explorer des horizons artistiques jusqu’alors inaccessibles.



Les rumeurs circulant dans l’industrie laissent entendre que cette innovation pourrait coïncider avec le lancement d’une nouvelle génération d’Apple Pencil 3. Cette nouvelle version serait potentiellement dévoilée aux côtés des derniers modèles d’iPad Pro M3 et iPad Air M2 prévus pour avril.



Toutefois, pour que cette vision devienne réalité, il faudra patienter jusqu’à une mise à jour logicielle future. La compatibilité de l’Apple Pencil avec le Vision Pro pourrait être introduite dans le cadre de visionOS 2, dont la présentation est attendue à la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2024. Cet événement très suivi par les développeurs pourrait offrir le cadre idéal pour annoncer une telle avancée.



